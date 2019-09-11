روحاني: سنواصل تقليص الالتزامات النووية إذا لزم الأمر

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني إذا لزم الأمر.

وقال روحاني، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: "على الأمريكيين أن يدركوا أن الحرب والداعين إلى الحرب ليسوا لصالحهم"، داعيا واشنطن إلى "التخلي عن الداعين للحرب وترك سياسة الحرب وسياسة الحد الأقصى من الضغوط في التعامل مع طهران".

إلى ذلك، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن "إخراج جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي من البيت الأبيض يمثل هزيمة للسياسات الراديكالية في واشنطن"، معتبرا أن "العالم أثبت لواشنطن أنه من غير الممكن تقبل السياسة التي كان يتبعها بولتون".

واستبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، التوصل إلى اتفاق قريبا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية، حسبما ذكر موقع قناة العربية.

وقال روحاني إن إيران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول إيراني أن طهران لن تعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط في 4 شهور، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس".

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ونقلت وكالة "فارس" عن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية قوله: "عودتنا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى 4 أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".