الفلبين: الصين تسعي لتقييد القوات الأجنبية في بحر الصين الجنوبى

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صرح وزير الخارجية الفلبينى اليوم الاربعاء بأن الصين تسعى لتقييد وجود القوى العسكرية الأجنبية فى بحر الصين الجنوبى والمشاركة الأجنبية فى مشروعات البترول والغاز فى المنطقة المتنازع عليها بموجب اتفاق تتفاوض عليه مع دول جنوب شرق آسيا.



وقال وزير الخارجية تيودورو لوكسين الابن في مقابلة مع قناة ABS-CBN الإخبارية، إن الصين خففت من هذه المطالب، وأزالت العقبات المحتملة في ختام ما يسمى "مدونة قواعد السلوك" التي تتفاوض عليها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.



تتفاوض الصين والكتلة المؤلفة من 10 دول في الآسيان على معاهدة عدم الاعتداء في محاولة لردع الأعمال العدوانية التي تقوم بها بكين وغيرها من الدول المطالبة والتي قد تؤدي إلى مواجهة مسلحة كبيرة في المناطق المتنازع عليها، والتي تمتد عبر بعض من أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.



اتفقت الآسيان والصين على الحفاظ على سرية المفاوضات، على الرغم من إصرار الصين على أن القانون المقترح يقيد الوجود العسكري الأجنبي، وقد تسربت انباء عن تمارينه في المنطقة المتنازع عليها وأبلغت عنها بعض وسائل الإعلام. وأكد دبلوماسيان من جنوب شرق آسيا تلك المطالب الصينية لوكالة أسوشيتيد برس.



وردا على سؤال حول المدونة من قبل قناة أخبار ABS-CBN، قال لوكسين إن المفاوضات كانت "مثيرة للجدل للغاية لفترة من الوقت"، مع إصرار الصين على أنه "لا ينبغي أن يكون للقوة العسكرية الأجنبية وجود عسكري في بحر الصين الجنوبي" وإذا كانت " تريد تطوير النفط والغاز، سوف يكونوا معنا فقط. "



و اضاف لوكسين: "التقارير التي نتلقاها الآن تفيد بان الصين تضعف. لم تعد تصر على استبعاد القوى الأجنبية. لم تعد تصر على هذا وذاك.. لذلك أحضرت هذا في الأساس إلى، كما تعلمون، أعداء الصين وبعض حلفائنا."



ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي الحكومة الصينية.



وقد اتهمت الصين بتأجيل بدء المفاوضات لمثل هذا الاتفاق الإقليمي لسنوات. يقول النقاد إنها وافقت فقط على بدء محادثات رسمية مع الآسيان بعد أن أكملت بكين بناء سبع جزر في سبراتليز، أكثر المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ويقول النقاد إن القانون المقترح ربما يحول دون قيام الصين بمثل هذه المنشآت الكبرى في المياه المتنازع عليها.



تخوض أربع دول أعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا - بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام - إلى جانب الصين وتايوان، نزاعات طويلة الأمد، والتي تصاعدت عندما حولت الصين سبع شعاب متنازع عليها إلى جزر يمكن أن تكون بمثابة قواعد أمامية لإقامة مشروع عسكري صيني قوي ضد الدول المتنافسة.



قلل المعارضون من أهمية المدونة، قائلين إن الصين لن توقع على اتفاق من شأنه أن يقوض مصالحها. لكن اوضح لوكسين إن تخفيف الصين لبعض مطالبها أظهر أن "هناك احتمال لوجود مدونة سلوك عادلة وموضوعية في بحر الصين الجنوبي".



قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي لنظيره الصيني شي جين بينغ إنه يجب الإسراع في استكمال المدونة وسط توترات بين المطالبين المنافسين.



وقد أعرب شي عن أمله في أن يتم استكمال الرمز الإقليمي في غضون ثلاث سنوات. قال مسؤولو الصين والآسيان مؤخرا أنهم أكملوا أول ثلاث جولات متوقعة من المفاوضات.

