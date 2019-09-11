سيراميكا كليوباترا يواجه جولدي والمقاصة وديا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراتين وديتين الأسبوع الجاري، وذلك في إطار خطة إعداد الفريق لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية في نسخته الجديدة.ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع جولدي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس، على أن يواجه غد الخميس فريق مصر للمقاصة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.وكان الفريق خاض أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية، منها ٦ لقاءات في معسكر الإسكندرية الذي انتهي بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تعادل في الأولى أمام أبو قير للأسمدة، وخسر في الثانية أمام الرجاء، وفاز في الثالثة والرابعة والخامسة على حساب الحمام وسوهاج ومياة البحيرة قبل أن يتعادل مع الرجاء في اللقاء الأخير.