الحمام يتعاقد مع حارس غزل المحلة







ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفتره القادمه لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفيه الحاليه بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصوره وشام أحمد لنادي دكرنس بينما رحل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم.





يذكر أن الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، عاطف عيد مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.









خلال فترة إعداده خاض الفريق 9 مباريات وديه حيث خسر أمام أسوان بهدف نظيف وفاز علي برج العرب بنفس النتيجة، كما حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز على مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمده 2/4 ومن سيراميكا 1/4 ومن اف سي مصر 1/2 ومن بني سويف=0/3 وتعادل في أخر مبارياته أمام مركز شباب الحمام 1/1.





ويلاقي فريق فاركو يوم الأربعاء 11 سبتمبر بملعب فاركو قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق .





وشهدت القائمة الأولى للحمام قيد 10 لاعبين وهم : أحمد الدماطي، وليد إبراهيم ، ضياء مسعود ، محمد حفظي، مهنا منصور ، الدسوقي مسعد ، أحمد سمير الفار، محمد جمال السيسي، يايا كونيه،محمد شعبان.



يذكر أن نادي الحمام أحد أندية المجموعه الثالثه بدوري الدرجه الثانيه وأنهي الموسم الماضي في المركز العاشر .

نجح نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع محمد فتحي حارس كفر الشيخ وغزل المحلة في ثامن صفقات الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات وأحمد عاشور المدير الإداري بالنادي.وسبق للحارس التوقيع مؤخراً لفريق نجوم المستقبل، قبل أن يفسخ تعاقده ويستقر على الإنضمام للحمام.وكان نادي الحمام قد أعلن مؤخراً التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه وشهاب محمد ومحمود أبو جوده لاعبي الإسماعيلي.