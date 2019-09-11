ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إجراء أول عملية بواسطة جهاز منظار الجراحة بمستشفى السويس (صور)

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
Advertisements
إجراء أول عملية بواسطة جهاز منظار الجراحة بمستشفى السويس (صور)
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس، بدء التشغيل الفعلي لجهاز منظار الجراحة بمستشفي السويس العام، حيث قام أطباء الجراحة  بإجراء جراحة استئصال مرارة لمريضة بواسطة جهاز المنظار الجديد.

حيث قامت شركة بالتبرع بجهاز منظار جراحة لمستشفي السويس العام والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المرضى فيما يتعلق بقوائم الانتظار والتقليل من الألم الناتج عن الجراحة بالمقارنة مع الجراحات التقليدية، كما انه يعطي الجراح صورة دقيقة ومكبرة لأعضاء الجسم مما يسهل إجراء التدخل الجراحي ويحسن من النتائج.

الطاقم الطبي الذي قام بأجراء الجراحة د. حسن القزاز رئيس قسم الجراحة ود. ياسر الحريري  اخصائي جراحة ود. محسن مشيل م. أخصائي جراحة ود. أحمد دسوقي م.اخصائي جراحة ود. عبدالله سعد  أخصائي تخدير ود. احمد عبد الفتاح أخصائي تخدير.

وكان قد  تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مبنى الطوارئ – جناحي العمليات والإقامة-، الذي يقام على مساحة تسعمائة متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 47.5 مليون جنيه، ويضم غرفا للعمليات، والعزل والتحضير والإفاقة، والعناية المركزية، إلى جانب غرف المرضي، وذلك بإجمالي عدد 34 سريرا – كان قد أجرى به نحو 50 ألف عملية خلال العام الماضي "2018".

واستمع رئيس الوزراء – خلال تفقده للمستشفى – إلى شرح كامل عن أعمال التطوير، وكلف بسرعة الانتهاء منها، نظرا لدخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، مكلفا بأن تتم الأعمال على أعلى مستوى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح للخدمات التي تقدم بمركز الأشعة التشخيصية وتفتيت حصوات الكلى، الذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠٣، ويضم أجهزة: "السونار" و"الدبلر الملون" "والإيكو المقطعية" و"الرنين المغناطيسي" وكذلك الأشعة العادية و"الماموجرام" وجهاز تفتيت الحصوات.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مستشفى السويس العام محافظة السويس جهاز منظار الجراحة اخبار السويس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات ودية
أمريكا - أساسي
-
x
2.00
-
أوروجواي - أساسي
كولومبيا - أساسي
-
x
3.00
-
فنزويلا - أساسي
الأرجنتين - أساسي
-
x
4.00
-
المكسيك - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
5.00
-
بيرو - أساسي