إجراء أول عملية بواسطة جهاز منظار الجراحة بمستشفى السويس (صور)
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
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أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس، بدء التشغيل الفعلي لجهاز منظار الجراحة بمستشفي السويس العام، حيث قام أطباء الجراحة بإجراء جراحة استئصال مرارة لمريضة بواسطة جهاز المنظار الجديد.
حيث قامت شركة بالتبرع بجهاز منظار جراحة لمستشفي السويس العام والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المرضى فيما يتعلق بقوائم الانتظار والتقليل من الألم الناتج عن الجراحة بالمقارنة مع الجراحات التقليدية، كما انه يعطي الجراح صورة دقيقة ومكبرة لأعضاء الجسم مما يسهل إجراء التدخل الجراحي ويحسن من النتائج.
الطاقم الطبي الذي قام بأجراء الجراحة د. حسن القزاز رئيس قسم الجراحة ود. ياسر الحريري اخصائي جراحة ود. محسن مشيل م. أخصائي جراحة ود. أحمد دسوقي م.اخصائي جراحة ود. عبدالله سعد أخصائي تخدير ود. احمد عبد الفتاح أخصائي تخدير.
وكان قد تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مبنى الطوارئ – جناحي العمليات والإقامة-، الذي يقام على مساحة تسعمائة متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 47.5 مليون جنيه، ويضم غرفا للعمليات، والعزل والتحضير والإفاقة، والعناية المركزية، إلى جانب غرف المرضي، وذلك بإجمالي عدد 34 سريرا – كان قد أجرى به نحو 50 ألف عملية خلال العام الماضي "2018".
حيث قامت شركة بالتبرع بجهاز منظار جراحة لمستشفي السويس العام والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المرضى فيما يتعلق بقوائم الانتظار والتقليل من الألم الناتج عن الجراحة بالمقارنة مع الجراحات التقليدية، كما انه يعطي الجراح صورة دقيقة ومكبرة لأعضاء الجسم مما يسهل إجراء التدخل الجراحي ويحسن من النتائج.
الطاقم الطبي الذي قام بأجراء الجراحة د. حسن القزاز رئيس قسم الجراحة ود. ياسر الحريري اخصائي جراحة ود. محسن مشيل م. أخصائي جراحة ود. أحمد دسوقي م.اخصائي جراحة ود. عبدالله سعد أخصائي تخدير ود. احمد عبد الفتاح أخصائي تخدير.
وكان قد تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مبنى الطوارئ – جناحي العمليات والإقامة-، الذي يقام على مساحة تسعمائة متر مربع، وبتكلفة تقدر بنحو 47.5 مليون جنيه، ويضم غرفا للعمليات، والعزل والتحضير والإفاقة، والعناية المركزية، إلى جانب غرف المرضي، وذلك بإجمالي عدد 34 سريرا – كان قد أجرى به نحو 50 ألف عملية خلال العام الماضي "2018".
واستمع رئيس الوزراء – خلال تفقده للمستشفى – إلى شرح كامل عن أعمال التطوير، وكلف بسرعة الانتهاء منها، نظرا لدخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، مكلفا بأن تتم الأعمال على أعلى مستوى.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح للخدمات التي تقدم بمركز الأشعة التشخيصية وتفتيت حصوات الكلى، الذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠٣، ويضم أجهزة: "السونار" و"الدبلر الملون" "والإيكو المقطعية" و"الرنين المغناطيسي" وكذلك الأشعة العادية و"الماموجرام" وجهاز تفتيت الحصوات.
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