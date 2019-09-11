مفاجأة عن س خلاف تايلور سويف و"مايكروسوفت"!





كشف رئيس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات، براد سميث، مفاجأة عن نجمة البوب الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وذلك في كتاب جديد صادر له.





وقال إن سويفت (29 عاما) هددت بمقاضاة الشركة، وذلك بعد إطلاق الأخيرة لروبوت دردشة تفاعلي يعمل بنظام الذكاء الصناعي، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.



