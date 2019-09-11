هذا الفيلم يتصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:45 ص
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احتل "إت: تشابتر تو" صدارة إيرادات أفلام السينما في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.
وحقق فيلم الرعب الجديد 91 مليون دولار.
والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
”سقوط ملاك“
وتراجع فيلم الإثارة والحركة ”سقوط ملاك“ (أنجيل هاز فولن) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار .
والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.
”أولاد طيبون“
وتراجع الفيلم الكوميدي ”أولاد طيبون“ (جود بويز) من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 5.4 مليون دولار.
والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.
”الأسد الملك 2019“
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة ”الأسد الملك 2019“ (لايون كينج 2019) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.
”الفائز“
وصعد الفيلم الدرامي ”الفائز“ (أوفركمر) من المركز السادس إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 3.8 مليون دولار .
والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي ومن إخراج أليكس كندريك.
وفي سياق آخر حصد "الجوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت الماضي.
اقتناص "الأسد الذهبي"
ونافس العمل على "الأسد الذهبي" بمهرجان فينسيا بقوة ومن المقرر أن يعرض جماهيرا قريبا.
الإعلان تم طرحه بواسطة شركة Warner Bros للإنتاج الفنى والسينمائى، وهو بطولة جواكين فونيكس.
طرح الفيلم
ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائي.
وسيضم الفيلم الجديد عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.
شخصية الجوكر
"الجوكر" هو شخصية خيالية شريرة في القصص المصورة من نشر دي سي كومكس. يعد الجوكر عدو باتمان اللدود، كونه تسبب مباشرة في عدة مآسي في الحياة الخاصة بـ باتمان كشلل باربارا غوردون ووفاة جيسون تود (روبن الثاني) الشخصية من تأليف كل من جيري روبنسون وبيل فينغر وبوب كين. أول ظهوره كان ربيع 1940 في باتمان .
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