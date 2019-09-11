الأردن تتوج الشاعر أمجد ناصر بجائزة الدولة التقديرية في الآداب
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
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توجت الأردن الشاعر أمجد ناصر على جائزة الدولة التقديرية في الآداب ليتوج مشواراً استمر قرابة أربعة عقود بأرفع الجوائز في المملكة الأردنية.
بيان وزارة الثقافة الأردنية
وقالت وزارة الثقافة الأردنية في بيان الثلاثاء، إن المرسوم الملكي بمنح الجائزة صدر "نظراً لما قدمه هذا الأديب والشاعر الأردني من إسهامات حقيقية في شحن التجربة الشعرية المعاصرة بطاقة خاصة انعكست بدورها على قصيدة التفعيلة... وتوظيفه للشعر في بعض مكونات السرد على نحو مميز".
معرض عمان الدولي
وكان معرض عمان الدولي للكتاب اختار أمجد ناصر "الشخصية الثقافية" لدورة هذا العام والتي تنطلق في نهاية سبتمبر الجاري.
ولد ناصر في 1955 ودرس العلوم السياسية قبل أن يبدأ مشواره بالعمل في الصحافة التي أخذته إلى العديد من الدول، حيث ساهم في تأسيس وإدارة بعض الصحف والمجلات العربية، كما ترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية.
"مديح لمقهى آخر"
ومن أبرز دواوينه الشعرية "مديح لمقهى آخر" و"رعاة العزلة" و"وصول الغرباء" و"مرتقى الأنفاس"، وفي مجال الرواية أصدر "حيث لا تسقط الأمطار" و"هنا الوردة".
وتقدم وزارة الثقافة جائزة الدولة في الآداب منذ 1977 للأدباء والمثقفين والمبدعين الأردنيين "عن مجموع أعمال المرشح وإسهاماته في حقل الجائزة".
ومن أبرز الفائزين بها في السنوات الماضية المفكر ناصر الدين الأسد والمؤرخ روكس العزيزي والناقد إحسان عباس والشاعر حيدر محمود.
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