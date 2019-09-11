عاجل.. طيران الاحتلال يشن 15 غارة على قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الغارات الجوية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.





وأفادت قناة "العربية" السعودية في خبر عاجل قبل قليل اليوم الأربعاء، أن طيران الاحتلال قام بشن 15 غارة على شمال ووسط القطاع.





جاء ذلك في أعقاب إطلاق صاروخ على منطقة أشدود، أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطابا، الأمر الذي جعله يقطع خطابه ويختبئ وسط حراسة مشددة.





وتوعد "نتنياهو" برد قوي على ما حدث.





الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعهد في كلمة له، الثلاثاء، بضم أراضي غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية عليها إذا استطاع الفوز في الانتخابات المقرر إلإجراؤها قريبا، كما تعهد بأن لن يخليي أي مستوطنات في الضفة الغربية.





تصريحات "نتنياهو" لاقت استياءا واسعا من جامعة الدول العربية، والسلطات الأردنية والسلطة الفلسطينية، الذين أدانوها بشدة.



