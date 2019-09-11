جاكي شان يغيب عن العرض الأول لفيلم "سر ختم التنين"!





يغيب نجم أفلام الإثارة والأكشن الصيني العالمي، جاكي شان، عن حضور العرض الأول من الفيلم الروسي - الصيني الذي يحمل عنوان "سر ختم التنين".





صالة "أوكتيابر" للسينما

ومن المقرر عرض الفيلم الروسي الصيني في 11 من أيلول/ سبتمبر في صالة "أوكتيابر" للسينما " في العاصمة الروسية موسكو.





وقال المكتب الصحفي المسؤول عن الفيلم في تصريح له "مضطرون للقول إنه بسبب التغييرات غير المتوقعة في جدول جاكي شان، فإن زيارة الممثل إلى موسكو المقررة في 11 من أيلول/ سبتمبر، لحضور العرض الأول من فيلم "سر ختم التنين" للأسف، لن تتم.





"سر ختم التنين"

و"سر ختم التنين" هو الجزء الثاني من الفيلم الذي أخرجه أوليغ ستيبتشينكو، الذي تناول مغامرات المسافر ورسام الخرائط جوناتان غرين (جايسون فليمنغ)، وقد أطلق على الجزء الأول من الفيلم "في 3 دي" استنادا إلى قصص الكاتب الروسي الشهير نيكولاي غوغول.





نبذة عن جاكي شان





جاكي شان اسم الولادة الأصلي "شان كونغ سانغ" ولد في 7 أبريل سنة 1954 في هونغ كونغ هو ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني من هونغ كونغ. يشتهر في أفلامه بأسلوب ملاكمة السكران في القتال واستخدام أسلحة مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة والتي ف العادة يؤديها بنفسه.

بدايته في التمثيل

بدأ التمثيل منذ الستينات الميلادية، وقد ظهر في أكثرمن 150 فيلماً. وبعدها حصل شان على نجوم في كل من شارع النجوم في هونغ كونغ وممر الشهرة في هوليوود باعتباره أيقونة ثقافية.

تم الإشارة إليه في العديد من أغاني البوب، الكرتون وألعاب الفيديو.

تدرب جاكي شان على الأوبرا وأصدر عددا من الألبومات وغنى العديد من الشارات الموسيقية للأفلام التي لعب دور البطولة فيها. كما أنه فاعل خير بارز.ولقد فاز بعدد كبير من الجوائز ومنها جائزة الأوسكار الفخرية.









