عاجل.. انفجار هائل قرب السفارة الأمريكية بـ"كابول"

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انفجارا هائلا بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية "كابول".





وقع الانفجار تزامنًا مع الذكرى الـ18 لتفجيرات 11 سبتمبر التي ضربت برجي التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وأسفرت عن آلاف الضحايا.





وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه سُمع دوي انفجارا هائلا بالقرب من السفارة، فما تصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة، إلا أن أحد موظفي السفارة تم الاتصال به ولم يكن لديه تفاصييل عما حدث.





الجدير بالذكر أن هذا يعتبر الهجوم الأول منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء المباحثات بن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنهاء الحرب بينهما.



