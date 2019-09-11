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عاجل.. انفجار هائل قرب السفارة الأمريكية بـ"كابول"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:55 ص
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عاجل.. انفجار هائل قرب السفارة الأمريكية بـكابول
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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انفجارا هائلا بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية "كابول".

وقع الانفجار تزامنًا مع الذكرى الـ18 لتفجيرات 11 سبتمبر التي ضربت برجي التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وأسفرت عن آلاف الضحايا.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه سُمع دوي انفجارا هائلا بالقرب من السفارة، فما تصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة، إلا أن أحد موظفي السفارة تم الاتصال به ولم يكن لديه تفاصييل عما حدث.

الجدير بالذكر أن هذا يعتبر الهجوم الأول منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء المباحثات بن الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنهاء الحرب بينهما.

يُذكر أيضا أن تفجيرات 11 سبتمبر وقعت في عام 2011، حيث قامت أربعة طائرات قادتها خلية من تنظيم القاعدة، باستهداف عدد من الأهداف الحيوية والهامة، وهي: في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 2973 شخص، بالإضافة لآلاف الذين أصيبوا بتسمم نتيجة استنشاق الأبخرة السامة، وفقدان 24 شخصا آخرين.
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