فنان مصري يكشف عن مفاجاة عن سر اعتزاله التمثيل!





كشف الفنان أحمد نبيل، عن اعتزاله الوسط الفني منذ 8 سنوات، مضيفًا: "اعتزلت احتراما لنفسي وتاريخي الفني، خاصة وأني اكتشفت أن الفن تحول للشلالية".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية "dmc "شاركت في اسكتش توتو موتي، وفي عام 67".





وأشار إلى أنه شارك في مسرحية حواديت وكان بأمر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعودة المسرح بعد الهزيمة".





وأوضح في سياق آخر، أن الراحل الضيف أحمد وعادل نصيف، كانا العقل المدبر لفرقة ثلاثي أضواء المسرح.





أحمد نبيل





هو رائد فن البانتوميم في مصر، حيث كان يحب أن يقلد الفنانين المشاهير منذ الصغر مثل شارلى شابلن وأبوت وكيستلو، وقدم عروضًا أيام المدرسة والجامعة، فدرس البانتوميم بروسيا وإخراج البانتوميم بجمهورية أذربيجان.





أعماله





قام بالتمثيل فيما يقرب من 100 عمل فني ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وفوازير عديدة. حصل على جوائز في فن البانتوميم من الاتحاد السوفيتي، ومن جامعة جنيف واتحاد الأدباء في الهند وجامعة سيدني بأستراليا.







