رئيس حزب المؤتمر يحيل النائب سامح السايح للتحقيق ويعفيه من منصبه

قرر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، حل أمانة شرق الإسكندرية وإعفاء النائب سامح السايح من موقعه كأمين شرق الإسكندرية، وإحالته للتحقيق، لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب.





كما قرر "صميدة" تكليف النائب أحمد حلمي الشريف نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية، أحمد مقلد نائب رئيس الحزب للشئون القانونية، باتخاذ إجراءات التحقيق كاملة.



