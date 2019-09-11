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رئيس حزب المؤتمر يحيل النائب سامح السايح للتحقيق ويعفيه من منصبه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:17 ص
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رئيس حزب المؤتمر يحيل النائب سامح السايح للتحقيق ويعفيه من منصبه
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إسلام شعراوي
 
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قرر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، حل أمانة شرق الإسكندرية وإعفاء النائب سامح السايح من موقعه كأمين شرق الإسكندرية، وإحالته للتحقيق، لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب.

كما قرر "صميدة" تكليف النائب أحمد حلمي الشريف نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية، أحمد مقلد نائب رئيس الحزب للشئون القانونية، باتخاذ إجراءات التحقيق كاملة. 

وتضم اللجنة الجديدة عضوية كلا من النائب كمال الوحيلي رئيس قطاع غرب الدلتا، والدكتور نشأت متري مساعد رئيس الحزب، وعبدالقادر السبكي رئيس لجنة التعليم بالحزب، ومحمود الشاهد نائب رئيس قطاع غرب الدلتا، وهاني عدلي امين غرب الاسكندرية.
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