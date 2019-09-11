أستاذ مناهج: الثانوية العامة لم تعد شرطًا كافيا للدخول للجامعة (فيديو)

قال الدكتور حسن شحاتة، استاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن تطبيق أنشطة التوكاتسو والقيم الأخلاقية الموجودة في النظام الياباني في المرحلة الأولى من التعليم، أمر جيد للغاية، خاصة أن هذا الأمر يعتبر فكر تربوي حديث، يُؤمن بأن التعليم لا يتم إلا من خلال الأنشطة.





وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن نشاط الطالب خاصة في المرحلة الابتدائية، يوفر له الكثير من فرص اكتساب المهارات والمعلومات، واكتساب المنتجات التعليمية المختلفة.





وأشار استاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن وضع المتعلم على ديسك لكي يردد ما يتحصل عليه من معلومات، ويقوم بإلقاء ما تعلمه في الاختبار، من خلال الاستذكار والحفظ، وليس الفهم، عصر انتهى بلا رجعة، مشيرًا إلى أن المدرسة الابتدائية لابد أن تؤمن بان الانشطة هي الطريق نحو التعلم واكتساب الخبرات والمعلومات.





وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن التشعيب في الثانوية العامة بين علمي وأدبي، يقلل فرص الطالب في الالتحاق إلى الكليات التي يريدها، معقبًا: "الطالب ما يقدرش يميل إلى كلية أخرى، خلاف الكليات المتاحة له بالنسبة للقسم الأدبي أو العلمي".





وأوضح استاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن "بعبع" الثانوية العامة انتهى، لأن الدرجات في النظام الجديد أصبحت تراكمية، لافتَا إلى أن الثانوية العامة شرطًا أساسيًا لدخول الجامعة، ولكنها ليست شرطا كافيًا، بمعنى أن حصول الطالب على الثانوية العاملة لا يؤهله للدخول إلى الجامعة، ولكن هناك مهارات وقدرات سيختبر فيها قبل الدخول للجامعة، مثلما يحدث في كليات الشرطة والعسكرية، التي تنظر إلى المتعلم بشكل شامل وليس بشكل جزئي.



