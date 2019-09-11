شيكابالا: شيكابالا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك بعد التوويج بالكأس

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حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على توجيه الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، على هامش اجتماعه مع اللاعبين خلال مران اليوم.



وقال شيكا خلال الجلسة الودية التي جمعت بين مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين: نشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بعد ما نجح في التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين النجوم في هذا الموسم.



وأضاف: الزمالك الآن يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر، بإذن الله سندخل اي بطولة للفوز بها.



وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الأبيض من القائمة المسافرة إلى السنغال لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقد اعلن ميتشو قائمة مباراة الزمالك وبطل السنغال وجاءت كالتالي :



حراسة المرمى : محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.



خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.



خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما، محمد عنتر- أشرف بن شرقي، كريم بامبو.



خط الهجوم : خالد بو طيب، مصطفي محمد، عمر السعيد.



وجاء غياب شيكا عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لمواجهة فريق جينيراسون فوت في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب حصوله على راحة من الجهاز الفني للابيض بقيادة الصربي ميتشو.



ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.



ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.





وفي نفس السياق خاض فريق الزمالك مرانه اليوم على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، قبل السفر إلى السنغال لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة لمدة ١٥ دقيقه مع اللاعبين علي هامش المران المقام حاليا، حيث هنأ اللاعبين علي الفوز بكأس مصر بالتغلب علي بيراميدز بثلاثيه نظيفة.



وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين موجها لهم الشكر على الروح القتالية التي لعبوا بها ، وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من اجل القادم، وان التتويج بهذه البطولة مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الامر يتطلب العمل المتواصل بقوة واجتهاد والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.



وطالب ميتشو الجميع باغلاق صفحه الكأس والتركيز في المواجهة الافريقية.





واجتمع ميتشو مع انطونيو مدرب الاحمال وذلك علي هامش المران، حيث اتفق المدير الفني مع انطونيو على برنامج تأهيلي معين سيقوم اللاعبون بادائه للتغلب علي الاجهاد بعد لقاء نهائي كأس مصر والاستعداد القوي للقاء بطل السنغال في دوري أبطال افريقيا.

كما حرص ميتشو علي تدوين بعض الملاحظات للاعبين اثناء ادائهم الحصة البدنية وذلك في ظل حرصه علي متابعه كل شيء اثناء المران.



وشارك حازم امام الظهير الايمن للفريف في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بشكل طبيعي.



وجاء ذلك عقب انهاء حازم إمام البرنامج الذي كان موضوعا له الفترة السابقة لتجهيزه بشكل قوي وكامل للفترة المقبلة.





أدي محمد حسن لاعب وسط الفريق برنامجا تأهيليا وعلاجيا بجيمانيزيوم النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.



وفي نفس السياق يواصل مصطفى فتحي لاعب الابيض البرنامج الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي بعض التدريبات بجيمانيزيوم النادي .



وخاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك فقرة تأهيل اضافية علي هامش المران المقام حاليا بالنادي، حيث قام عواد بالركض الخفيف حول الملعب لرفع المعدل البدني لديه، بعدها شارك في تدريبات الحراس بقيادة ايمن طاهر.



وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق علي تخصيص حصة تدريبيه خاصة للسداسي: طارق حامد ومحمود علاء ويوسف اوباما وأشرف بن شرقي وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي لاعبي الفريق وذلك علي هامش المران اليوم.

واجتمع ميتشو مع اللاعبين الستة في وجود ايمن عبدالعزيز المدرب، وطالبهم ببعض الأمور الفنيه المعينه يقومون بتنفيذها بالمران اليوم، وعقب ذلك أدوا فقرةتدريبيه خاصة بالكرة تحت اشراف ايمن عيدالعزيز.



وحصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي .



وفضل ميتشو المدير الفني تخصيص فقرة تأهيلية للاعب يؤديها بجمانيزيوم النادي



ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي بالسنغال.





