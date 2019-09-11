لماذا فشل ريال مدريد في ضم بوجبا؟.. فلورنتينو بيريز يُجيب

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى عن فشل إدارة الفريق فى التعاقد مع جناح باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا ولاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وتحدث بيريز فى تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد كان يستهدف ضم الثنائي وأيضاً اللاعب البرتغالى برونو فيرنانديز ولكن الإعلام تحدثت كثيرة عن أمور بعيدة عن الواقع.





وأشار بيريز أن فريقه يضم لاعبين مميزين مثل أفضل لاعب فى أوروبا إيدين هازارد القادم من صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، مؤكداً أن ريال مدريد لن تستمر فى جلب صفقات جديدة لأن الفريق يضم لاعبين جيدين.





وعن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".





ويستعد ريال مدريد لمواحتة ليفانتى فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى الإسبانى يوم 14 سبتمبر المقبل فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت السعودية.