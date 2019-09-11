"بيت لحم 2020" تشكل اللجنة القطاعية للمسرح

عقدت اللجنة الفنية لمشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 برئاسة وكيل وزارة الثقافة جاد غزاوي اجتماعها الأسبوعي في دار بلدية بيت لحم بمشاركة رئيس البلدية المحامي أنطون سلمان وممثلي وزارات الثقافة والاقتصاد والحكم المحلي وبلدية بيت لحم الاعضاء في اللجنة، وعدد من ممثلي المؤسسات العاملة في مجال المسرح.









واستهل غزاوي الاجتماع بإيجاز حول المراحل التي تم قطعها في المشروع حتى الآن فيما يخص حفل الافتتاح ولجنة الموسيقى ولجنة المؤتمرات والإصدارات ولجنة السينما، مشددا على ضرورة الانتهاء من المراحل المتبقية في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة الفنية رفع تصورها النهائي حول الفعاليات إلى مجلس الوزراء من اجل اعتماد الخطة والموازنات.









وقدم ممثلو مسرح ديار ومسرح الحارة ومسرح عناد ومسرح الرواد تصوراتهم لعمل لجنة المسرح المكلفة بالإعداد لمهرجان المسرح المركزي وبقية الفعاليات المتعلقة بهذا القطاع للعام 2020 ، كما استعرضوا الامكانيات المادية والبنية التحتية لمسارح بيت لحم مطالبين بتطوير وتأهيل هذه المسارح لتتمكن من استيعاب الفعاليات والعروض التي ستشهدها عاصمة الثقافة العربية.









وناقش المشاركون الخطة الاعلامية واستمعوا في هذا المجال إلى ملاحظات كل من يوسف المحمود وكيل وزارة الاعلام وشكري ردايده مدير مديرية الحكم المحلي وجهاد جرايسه ممثلة وزارة الاقتصاد .









من جانبه اقترح المحامي انطون سلمان انتاج افلام ومواد وثائقية تعكس روح بيت لحم ورسالتها والحياة الثقافية فيها ، مؤكدا أن بيت لحم تزخر بالحياة الثقافية وهو ما أهلها لتكون عاصمة الثقافة العربية للعام 2020 .









وأوكلت اللجنة الى يوسف الترتوري رئيس المكتب التنفيذي لبيت لحم 2020 ، مهام متابعة تشكيل لجنة المسرح وتقديم تصور لعملها.