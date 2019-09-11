قيادي منشق: قيادات الإخوان الهاربين فرحوا بوفاة "مرسي".. والسبب

كشف المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن علاقة قيادات الجماعة الإرهابية مع المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أنهم كانوا لا يحترمونه، والبعض منهم يسبه.





وأوضح "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن قيادات الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة المعزول محمد مرسى ليتاجرون بقضيته وأنه تعرض للظلم والاضطهاد.





وأشار القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى أن طبيب العيون ياسر الحاج الذي قال عن مرسي: "يارتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل.. ده كئيب".





وحول كيف إدارة قنوات الإخوان قال إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مسيطر على القنوات الإرهابية بشكل كامل، ويقوم بتوزيع الحديث على المذيعين وإذا حاول أحدهم التحدث بشكل أخر يتم إيقافه عن العمل فورا، معلقا: "لو أى حد قال حاجه منهم غير اللي عايزينه هيموت من الجوع".





وأشار إلى أن محمد ناصر ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة، متابعا: "محمد الناصر قال لي حتى لو رجع محمد مرسي للحكم لن يستطيع الرجوع لمصر لأنه يوجد أحكام ضده وسوف ينفذ الحكم، ومرسي لن يستطيع مساعدته لأن القضاء مستقل رغم أنه يقول عكس ذلك في برنامجه".





ونوه بأن محمد ناصر نحات وليس له علاقة بالسياسة، معلقا: "معندوش أي خلفية عن السياسة.. وكل كلامه تزوير وكذب.. وغبي".





في السياق ذاته، قال إن أحد القضاة أكد له أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية كانت مسلحة، مشيرًا إلى أن الإخوان على علاقة بعصبات تهرب السلاح.





ولفت القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى أنه كان هناك أجهزة أمنية أجنبية تدير ميدان رابعة أثناء اعتصام الإخوان.





ويجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا مفتوحا مع المستشار عماد ابوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ ليكشف أسرار جديدة عن جماعة الإخوان ونواياهم للمنطقة العربية، ومحاولتهم ضرب النسيج الوطني المصري واختراق المجتمع من خلال إطلاق الشائعات والأكاذيب على مؤسسات ورموز وقادة الدولة المصرية.