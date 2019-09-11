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باريس سان جيرمان في مأزق قبل مواجهة ريال مدريد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
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باريس سان جيرمان في مأزق قبل مواجهة ريال مدريد
باريس سان جيرمان
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ريهام عبد المحسن
 
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أكدت تقارير صحفية فرنسية غياب كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني والمقرر إقامتها يوم 18 سبتمبر الحالي وذلك ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر والتي داهمته أثناء مباراة فريقه مع تولوز في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي يحتاج للراحة لمدة قد تصل إلى 30 يومًا للعودة إلى المشاركة في المباريات ليتأكد غيابه عن الملاعب بالإضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سيغيب عن مواجهة الملكي للإيقاف.

وكانت تقارير صحفية عالمية أفادت بأن ريال مدريد الإسباني يسعى لتسخير كل إمكانياته المادية من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع الفرنسي مبابي في الصيف المقبل وأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حدد النجم الفرنسي بأن يكون هدفه الأول.

وألمحت التقارير أنه بعد فشل ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المنصرم قرر الملكي تركيز اهتمامه على النجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما.

وذكرت التقارير أن زين الدين زيدان جعل مبابي هدفه الأول في الميركاتو الصيفي المقبل في صيف 2020 حتى قبل مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن مبابي سجل في الموسم الماضي 39 هدفا وساهم في صنع 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، كما سجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن.
 
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