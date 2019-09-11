ميسي يقترب من تدعيم برشلونة أمام الخفافيش
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
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محمد جمال
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اقترب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة من الغياب عن مباراة فريقه أمام فالنسيا ببطولة الدورى الإسبانى ضمن مباريات الجولة الرابعة بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة التحضيرية للموسم الجارى.
وأثار ميسي الشكوك حول الغياب عن مباراة فالنسيا المقرر لها يوم السبت القادم بالدورى الإسبانى بعد أن غاب عن مران الفريق الذى أقيم اليوم إستعداداً للكباريات المقبلة التى ستقام بعد التوقف الدولى.
ويذكر أن ميسي غاب عن الثلاث مباريات الأولى لبرشلونة فى بطولة الدورى الإسباني بسبب الإصابة فى الساق.
ويذكر أن برشلونة قد بدأ الموسم الحالى مهزوزاُ ببطولة الدورى بعد الخسارة فى المباراة الأولى أمام أتليتك بيلباو بهدف دون رد ثم الفوز على ريال بيتيس 5_2 ثم التعادل أمام أوساسونا.
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