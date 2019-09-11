تحت عنوان "لوبي الأزرق".. الجماهير السعودية تفتح النار على الهلال

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انفجرت جماهير المنتخب السعودي غضبا؛ عقب سقوط الأخضر في فخ التعادل أمام اليمن "2-2"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



وأشعلت الجماهير السعودية مواقع التواصل الإجتماعي؛ تحت عنوان #لوبي_الأزرق؛ معتبره أن هناك مجاملات صريحة للاعبي الهلال، للدفع بهم في تشكيلة المناخب الأساسية؛ وهو ما تسببت في تدمير مستوى المنتخب، والوصول إلى هذه النتيجة المتردية.



وأعربت الجماهير عن اندهاشها من انضمام كلا من؛ علي البليهي، وهاتان الباهري، وسلمان الفرج؛ إلى قائمة الأخضر، رغم تراجع مستواهم ونتائجهم مع الهلال؛ لتؤكد بذلك على سيطرة الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وكان لسلمان الفرج، وعلي البليهي، النصيب الاكبر من الهجوم؛ حيث حملت الجماهير السعودية اللاعبان مسؤولية الوقوع في الخطأ الذي أدى إلى اهتزاز الشباك السعودية في مواجهة مالي الودية،والتي انتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



كما انتقدت الجماهير الدفع بعبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، في التشكيل الأساسي للأخضر، على حساب محمد العويس حارس الأهلي؛ على الرغم من المستوى الخرافي الذي قدمه في الفترة الماضية.





كما تسائلت الجماهير الغاضبة عن معايير إختيار لاعبي الأخضر، مستشهدة بوقائع سابقة؛ يأتي على رأسها؛ عبد المجيد الرويلي، والذي لعب لصالح أندية التعاون والشباب والرائد لمدة 9 سنوات ولم ينضم لقائمة الأخضر إلا عندما انتقل إلى الهلال، واللاعب ناصر الشمراني الذي توج بجائزة هداف الدوري لمدة ثلاث مواسم رفقة الشباب، ولم يتم الدفع به في قائمة المنتخب السعودي، قبل أن ينقل إلى الهلال، ويصبح المهاجم الأساسي لأخضر.



كما ربطت الجماهير السعودية بين ما يحدث الأن بتصريحات المدير الفني الأسبق للأخضر، الهولندي بريت مارفيك، والذي قال في وقت سابق، إنه رحل عن منصبه، بسبب تدخل في اختياراته الفنية.



ويحتل لاعبي فريق الهلال قائمة المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وهو ما جعل الجمهور يتسائل عن معايير إختيار لاعبي الأخضر.



