ريال رئيس مدريد يوجه رسالة إلى اللاعبين
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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محمد جمال
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أكد فلورنتيو بيريز رئيس نادى ريال مدريد على ثقته الكاملة فى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد ولاعبي الفريق فى تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجارى بعد فشل المرينجى الكبير خلال الموسم الماضي.
وبرر بيريز ما حدث خلال الموسم الماضي والفشل فى تحقيق الألقاب المجلية والقارية عدا كأس العالم للأندية، فى تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلاً :" نجاحنا فى السنوات الأخيرة وتحقيقنا للألقاب جعلنا نفقد قوتنا خلال الموسم الماضي".
وأضاف :"لم نظهر بشكل جيد خلال الموسم الماضي وبالطبع تعرضنا للإنتقادات وعلينا الأن أن إستعادة زمام الأمور هؤلاء اللاعبين والمدرب جعلونا أبطال ويمكنهم تحقيق ذلك مرة أخري".
وعن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".
ويستعد ريال مدريد لمواحتة ليفانتى فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى الإسبانى يوم 14 سبتمبر المقبل فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت السعودية.
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