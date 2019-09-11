جثة وانتحار وبلاغات عنف.. الشرقية على صفيح ساخن في 24 ساعة

شهدت محافظة الشرقية، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، عدد من الأحداث الهامة، والتي تنوعت ما بين حوادث وانتشال جثة وقرارات هامة.





جثة في بحر مويس

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، صباح اليوم، جثة عامل خدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه بحر مويس أمام كوبري عرابي دائرة قسم ثاني الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة، حيث تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بوجود غريق بمياه بحر مويس بدائرة قسم ثاني، انتقلت شرطة الإنقاذ برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وتم إنتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعي " رمضان ح أ" 44 سنة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم، ومقيم شيبة والنكارية، ويقوم ضباط قسم ثاني بفحص الواقعة لمعرفة ملابساتها وتم إستدعاء أسرة المجني عليه وجاري تحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة.





بلاغات بالعنف ضد الأطفال

استقبلت وحدة الحماية العامة للطفل 210 بلاغًا خال 9 أشهر، فيما تنوعت البلاغات ما بين "عنف أسري – اغتصاب – وزواج قاصرات - وتسول – وإيواء – وتنمر" وتم التعامل معها فورًا وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته، فيما شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية دور وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل مُحدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الآمان، فيما أوضحت سرية محمد، مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة، أنه تم التعامل مع 210 بلاغًا وحل جميع البلاغات فورًا، للحفاظ على الطفل وحمايته، لافتةً إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المحافظات لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من التجارب المختلفة لحماية الطفل والحفاظ عليه من الشارع وتقديم مواطن يساهم في تقدم ورقي المجتمع، مشيرة إلى أن هناك جهودًا لتطويرمنظومة حماية الطفل بها والعمل عليها في الفترة القادمة وتنفيذ دورات للعاملين بوحدات للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد، وكذا التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن 16000 لاستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.





ومن جانبها، أوضحت سرية محمد إبراهيم، مديرة مكتب حماية الطفل، أن المكتب يقوم بعمل حملات موسعة على مستوى المحافظة للتوعية بخطورة الإقدام على ختان الإناث لآثارها الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع، والتعريف بالقوانين المنظمة والرادعة للابتعاد عن هذه الظاهرة السلبية والتي نهى عنها الإسلام.





50 كيلو بانجو

ألقي مكتب مكافحة مخدرات بلبيس القبض علي عاطل، قبل ترويجه 50 كليو من نبات البانجو المخدر علي عملائه بدائرة مركز بلبيس، وتم إحالته إلي النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث تلقي العميد عمرو رءوف، مدير البحث الجنائي بالشرقية، إخطارامن العميد وليد عنتر، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، يفيد ورود معلومات سرية، للمقدم عمرو علي، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام عاطل بترويج كمية من مخدر البانجو، لتوزيعها بدائرة المركز.



