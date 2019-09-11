تفاصيل لقاء البابا تواضروس برئيس حي الزيتون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، كهنة كنيسة القديسين جورجيوس والأنبا أنطونيوس، بمصر الجديدة ومعهم أعضاء المجلس الجديد للكنيسة.





حيث قدموا الشكر لقداسة البابا على ثقته الغالية لتعيين المجلس كما دارت المناقشات حول مشروعات الكنيسة وخدمة الشباب بصورة تتناسب مع ما يحتاجه الشباب في هذا العصر، وسيامة دياكونيين للمساعدة في الخدمة بالكنيسة.





ومن جهته التقى البابا تواضروس الثاني، الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، في المقر البابوي بالأنبا رويس في العباسية.





وكان قداسة البابا، الإثنين، قد زار مبنى مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتقى ميرفت صليب مديرة المسرح، حيث يستضيف المسرح اليوم حفل "مجموعة الفنار الكشفية" التابعة لكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة عياد بك.





وخلال الزيارة وقع قداسته على أحد ديكورات الحفل، كما كتب آية "المحبة لا تسقط أبدًا".





ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس، غدًا الاربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ومن المقرر ايضًا أن يكرم قداسته، خلال عظته ألاسبوعية، الموهوبين من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وكان قد كرم قداسة البابا، ميرنا حسني الطالبة بكلية الصيدلة الجامعة البريطانية، التي حصلت على المركز الأول على العالم في مسابقة الـ"Clinical Skill"، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأربعاء الماضي.





يذكر أن البابا تواضروس قد التقى، الأربعاء، نيافة الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية.





كما التقى قداسة البابا تواضروس، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس وأعضاء اللجنة صاحبي النيافة الأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والآباء الكهنة ومدير الديوان البابوي والمحاسب القانوني.





واستعرض أعضاء اللجنة نظام الخدمة في هذه الاحتفالات وكيفية تطويرها روحيًا وكنسيًا ومعماريًا من أجل راحة زوار هذه المنطقة المباركة.





وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، محاضرته الأسبوعية، الاربعاء الماضي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة عدد من اساقفة الكنيسة، أعضاء المجمع المقدس.





الجدير بالذكر استقبل قداسة البابا تواضروس، نيافة المطران مار تيموثاوس متى الخوري النائب البطريركي بدمشق للسريان الأرثوذكس مبعوث قداسة البطريرك مار أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم، وذلك بخصوص ظهور شهادات خاصة بالأحوال الشخصية منسوبة زورًا إلى مطران سرياني.



