القليوبية تشن حربا على الدروس الخصوصية.. إغلاق 5 مراكز.. وطلاب يزرعون 12 شجرة

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طلاب طب بنها يزرعون 12 شجرة ضمن مبادرة "Go Green"





حيث وفرت مبادرة "Go Green" أول نشاط طلابي يهتم بشئون البيئة بكلية الطب بحضور عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ببنها الدكتور مصطفي القاضي، 12 شجرة فاكهة مثمرة، وذلك تحت إشراف ورئاسة الدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة" ورائدة المبادرة، حيث قام كل طالب قام بزراعه شجره في حدائق الكليه والمستشفي.





ووقع الطلاب على عقد وتعهد مع وكيل شئون البيئه وعميد الكلية ينص على ان الطالب قد قام بزراعة شجرة فاكهه بحديقه المستشفي أو الكليه بتاريخ ٩٩٢٠١٩، كما يتعهد الطالب بريها ورعايتها إلى أن تثمر، هذا ويهدف العقد لتشجيع الطالب، حيث يشعره بمسئوليته تجاه الخضره وتجاه البيئة المحيطة.





وكيل تعليم القليوبية يكلف مديري الإدارات التعليمية والموجهين بحصر زيادات المدرسين





أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه كلف مديري الإدارات التعليمية والموجهين بحصر زيادات المدرسين بإدارات طوخ وبنها وكفرشكر تمهيدا لنقل المدرسين فوق الحد القانوني لسد العجز في الإدارات الأخرى التي تعاني من عدم وجود مدرسين كافيين بالمدارس، مشيرًا إلى أن هذه الإدارات تشهد تكدسًا كبيرًا من المدرسين في الوقت الذي تعاني فيه إدارات أخرى من العجز.





جاء ذلك خلال اجتماع عجلان "اليوم" بمديري المراحل والموجهين والعاملين بإدارة بنها التعليمية لمناقشة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه غدا الاربعاء بالصفوف الأولي للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بحضور عبد الرحمن فتح الباب القائم بإعمال مدير عام إدارة بنها التعليمية وأشرف أدريس مدير إدارة الأمن بالمديرية.





سكرتير مساعد القليوبية يقود حملة لإزالة 27 حالة تعدي على الري والأراضي الزراعية





قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، بتعليمات من الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، بقيادة حملة إزالة بمدينتي طوخ وقها، حيث قام يرافقه محمد خيري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وسمير عمر نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بإزالة سقف الدور الثالث علوي بأحد المنازل بقرية مشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ، حيث يقع المنزل قريبا من الطريق الحر وقد شاهدهم السيد المحافظ صباحا وهم يعملون في بناء سقف هذا الدور المخالف فأصدر تعليماته في الحال بالقضاء على هذه المخالفة في مهدها.





وكلف السكرتير العام المساعد بهدم هذا الطابق فورًا وهذا ما تم بالفعل، ثم توجهوا إلى منزل آخر بمدينة طوخ وتم التأكد من أوراقه،حيث تبين انه مرخص بشكل قانوني وغير مخالف فلم يتم المساس به، ثم توجه السكرتير العام المساعد بعد ذلك للقيام بحملة إزالة أخرى بمدينة قها بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها وسلوى أبو العينين نائب رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية حيث أسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة أرض زراعية وعدد 10 حالات تابعة للري، وذلك حفاظًا على أملاك الدولة التي تعد حق لجميع المواطنين.





إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية وتشميعها بالشمع الأحمر في شبرا الخيمة





أغلقت إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، بالتعاون مع شرطة المرافق بقسم أول شبرا الخيمة، ووحدة التراخيص بالحي، اليوم الثلاثاء، 5 مراكز للدروس الخصوصية وتشميعها بالشمع الأحمر.





وأسفرت الحملة عن غلق الـ 5 مراكز لقيامها بممارسة نشاط الدروس الخصوصية بالمخالفة للقانون وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها محافظة القليوبية لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد لما لها من أضرار على المنظومة التعليمية وعلى أولياء الأمور.