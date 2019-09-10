نفوق دلفين على شاطئ سيدي عبد الحميد بولاية سوسة

شهد شاطئ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة يوم أمس الإثنين 09 سبتمبر 2019، نفوق دلفين ميّت، حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.





و جاء على صفحة المندوبية الجهوية، أن فريقا متكونا من ممثلين عن دائرة الصيد البحري و دائرة الإنتاج الحيواني، تنقلوا على عين المكان لمعاينة الدلفين.



