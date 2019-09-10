ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نفوق دلفين على شاطئ سيدي عبد الحميد بولاية سوسة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:41 م
Advertisements
نفوق دلفين على شاطئ سيدي عبد الحميد بولاية سوسة
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
شهد شاطئ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة يوم أمس الإثنين 09 سبتمبر 2019، نفوق دلفين ميّت، حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.

و جاء على صفحة المندوبية الجهوية، أن فريقا متكونا من ممثلين عن دائرة الصيد البحري و دائرة الإنتاج الحيواني، تنقلوا على عين المكان لمعاينة الدلفين.

وذكرت ذات الصفحة، بأنه تمّ فيما بعد التنسيق مع المعهد الوطني لعلوم البحار بالمنستير، الذي قام بالمعاينة و أخذ المقاسات و عيّنات من الدلفين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
5
x
20:45
3
كوسوفو
ليتوانيا
1
x
20:45
5
البرتغال
فرنسا
3
x
20:45
0
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
1
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
2
x
14:00
2
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
1
x
16:30
0
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
2
x
18:00
4
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
1
x
19:00
2
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
1
x
20:30
2
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
1
x
21:00
0
النيجر - أساسي