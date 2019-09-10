نفوق دلفين على شاطئ سيدي عبد الحميد بولاية سوسة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:41 م
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مروى الجلاصي
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شهد شاطئ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة يوم أمس الإثنين 09 سبتمبر 2019، نفوق دلفين ميّت، حسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
و جاء على صفحة المندوبية الجهوية، أن فريقا متكونا من ممثلين عن دائرة الصيد البحري و دائرة الإنتاج الحيواني، تنقلوا على عين المكان لمعاينة الدلفين.
وذكرت ذات الصفحة، بأنه تمّ فيما بعد التنسيق مع المعهد الوطني لعلوم البحار بالمنستير، الذي قام بالمعاينة و أخذ المقاسات و عيّنات من الدلفين.
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