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ثلاثة أشخاص يعتدون على معلم داخل فصله في تبوك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:38 م
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ثلاثة أشخاص يعتدون على معلم داخل فصله في تبوك
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الفجر السعودي
 
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قام ثلاثة أشخاص بالاعتداءعلى معلم داخل فصله، اليوم الثلاثاء، في مدرسة ابتدائية أحمد بن حنبل بتبوك ، وسط صيحات وبُكاء طلاب الصف السادس الذين هلعوا مما يحدث أمامهم.

وذكرت مصادر، أن المتهجمين على المُعلم، هم شقيقان وقريب لهما، موضحة أنهم قابلوا في البداية  مدير المدرسة وشكو  له ضرب شقيقهم من قبل المُعلم نفسه.

وأوضحت المصادر أن المتهجمين قاموا بعد ذلك بالصعود للطابق الثاني واقتحموا على المعلم الفصل، ثم قاموا بالاعتداء عليه أمام الطلاب، مضيفة أن مضاربة قوية حدثت أمام أنظار الصغار  قبل أن يتمكن معلمو المدرسة من إيقافها وإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة على الفور.

وتم إيقاف المتهجمين الثلاثة  بمركز شرطة النهضة؛ تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمثل هذه القضايا. كما قامت الدوريات الأمنية بتفتيش المركبة التي أقلت المتهجمين ولم تعثر بها  على أي أسلحة أو آلات حادة.

ونوهت مصادر «عـاجل» إلى أن المُعلم نقل إلى مستشفى الملك خالد بتبوك وقد يغادر المستشفى في أي لحظة، موضحة أن  الأطباء أكدوا أن  مدة علاج المُعلم خمسة أيام قابلة للتجديد بعد أن تعرض لكدمات وإصابات بأماكن مختلفة من جسده.

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