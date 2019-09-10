"السديس" يناقش استعدادات موسم العمرة

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في مكتبه، بالرئاسة مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد وقائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيدركن عطيه بن حامد الغامدي وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف على مكتب الرئيس العام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وقد رحب معالي الرئيس العام بهما مثنيا على جهودهم المبذولة للحفاظ على أمن الحجاج والمعتمرين، وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون ومناقشة الاستعدادات لموسم العمرة وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أرقى الخدمات لرواد وقاصدي بيت الله الحرام.





وأكد أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته، وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

واستعدت اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة بخطة شاملة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمرة على المعتمر والشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة.

وأكدت اللجنة أن بوابة العمرة الالكترونية ستكون المنصة المختصة الوحيدة لإجراءات العمرة وتنفيذها تسهيلا للشركات المختصة بتنفيذ برامج عمرة وللمعتمر.

وأوضحت اللجنة، أن البوابة العمرة الالكترونية تشمل تُوثيق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة؛ وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ وتُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.

وأشارت اللجنة، أن الضوابط على ضرورة قيام غرفة شركات ووكالات السفر المصرية بتطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، بالإضافة إلى قيامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة لرحلات العمرة البرية.



