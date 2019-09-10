تعيين "بدر الحربي" عضوا لمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد

أصدر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، قرارا بتعيين الدكتور بدر الحربي عضوا لمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد

ويعد الحربي هو أحد الباحثين المميزين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية.

هذا ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وترقية العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية في حالة إصابته أو وفاته إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنيا له التوفيق والسداد.

ثم أطلع خادم الحرمين، المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية كوت دي فوار الحسن واتارا، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، أقر مجلس

الوزراء عددا من الترتيبات من بينها:

1 - الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

2 - تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

ثامنا: تعيين الدكتور عبدالعزيز السعيد، والدكتور أحمد الفرحان، والدكتور ثبيت الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تاسعا: تعيين الدكتور عوض الجهني، والدكتور محمد شبراق، والدكتور محمد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

عاشرا: تعيين الدكتور منصور المزروعي، والدكتور بدر الحربي، وشاهر الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

الحادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147/40) وتاريخ 2/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 5/5/1424هـ - فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات من بينها:

هشام البشر - مستشار زراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة - المرتبة 14

المهندس سعد الحربي - مدير عام المياه بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم - المرتبة 14

خالد المنزلاوي - وزير مفوض بوزارة الخارجية.



