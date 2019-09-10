أسما شريف منير بـ "مايوه" في حمام السباحة مع زوجها محمود حجازي (صور)







View this post on Instagram #اسما_شريف_منير وزوجها #محمود_حجازي ❤🔥❤ A post shared by Exclusive picture (@exclusive.picture) on Sep 10, 2019 at 6:56am PDT تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للإعلامية أسما شريف منير مع زوجها الفنان محمود حجازي وهي في حمام السباحة.





ولاقت الصور حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيها أسما شريف منير ترتدي مايوه السباحة برفقة زوجها.





أسما شريف منير بعيد زواجها مع محمود حجازي

وكانت احتفلت المذيعة أسما شريف منير، بعيد زواجها من الفنان محمود حجازي، وشاركت الجمهور بصورة لهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا أبيض منقط باللون البُني، وعلقت: "عيد جوازنا يارب اكتبلنا الخير"، فيما علقت الكاتبة إنجي علاء على الصورة: "كل سنة وانتوا طيبين حبيبتي".





أسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي داخل أحد المولات

نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهم يتجولان داخل أحد المولات.



جدير بالذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التى تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة اللبس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.

وانضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".

أسما شريف منير ومحمود حجازي داخل مطار القاهرة