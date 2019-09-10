أسما شريف منير بـ "مايوه" في حمام السباحة مع زوجها محمود حجازي (صور)
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:15 م
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الفجر الفني
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للإعلامية أسما شريف منير مع زوجها الفنان محمود حجازي وهي في حمام السباحة.
ولاقت الصور حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت فيها أسما شريف منير ترتدي مايوه السباحة برفقة زوجها.
أسما شريف منير بعيد زواجها مع محمود حجازي
وكانت احتفلت المذيعة أسما شريف منير، بعيد زواجها من الفنان محمود حجازي، وشاركت الجمهور بصورة لهما، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا أبيض منقط باللون البُني، وعلقت: "عيد جوازنا يارب اكتبلنا الخير"، فيما علقت الكاتبة إنجي علاء على الصورة: "كل سنة وانتوا طيبين حبيبتي".
أسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي داخل أحد المولات
نشرت أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الفنان محمود حجازي، وهم يتجولان داخل أحد المولات.
جدير بالذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التى تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة اللبس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.
وانضمت أسما لوالدها الفنان شريف منير وقدما معًا الموسم الأول من برنامج أنا وبنتى الذى حقق نجاحا كبيرا وكان يعرض على شاشة قناة "On E".
أسما شريف منير ومحمود حجازي داخل مطار القاهرة
وكانت شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمود حجازي، من داخل مطار القاهرة، وظهرت أسما شريف منير في الصورة، وعلقت أسما على الصورة قائلة: "عيد جوازنا يارب اكتبلنا الخير".
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعلوا بالعديد من التعليقات التي تمنت لهما السعادة في حياتهم.
وكانت أسما قررت الاحتفال بعيد زواجهما داخل مدينة "سهل حشيش" في الغردقة، وكان أعلن الفنان محمود حجازي وأسما شريف منير، ارتباطهما رسميًا في يوليو 2017، واحتفلا الثنائي بزفافهما في سبتمبر الماضي.
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