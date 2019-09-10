واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وحماس وداعش
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:09 م
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أحمد مرعي
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قالت الولايات المتحدة، إنها قررت، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على "مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم"، منها حركة حماس والحرس الثوري الإيراني، وذلك عشية الذكرى 18 لهجمات 11 سبتمبر2001.
من جانبها، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على "سلسلة من قادة الإرهاب ووسطاء وكيانات، بموجب سلطة العقوبات الجديدة لمكافحة الإرهاب".
وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات تستهدف 15 قياديا وفردا وكيانا تابعين لجماعات، منها حركة حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني.
وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العقوبات الجديدة، بالقول إنها "تعزز قدرة بلاده على محاربة الإرهاب".
وأضاف: "العقوبات الجديدة تعزز قدرة الولايات المتحدة على استهداف الإرهابيين وحلفائهم".
وفي الوقت نفسه، قال بومبيو إن الرئيس ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل .
وقال منوتشين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة "الضغوط القصوى" على طهران.
ومع مطلع الشهر الجاري، فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على 16 كيانا و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء في إطار العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران ومن يعاونها.
والشهر الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات أيضا على 4 أشخاص ينقلون الأموال من مليشيا الحرس الثوري الإيراني إلى حركة حماس الفلسطينية عبر مليشيا حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران.
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