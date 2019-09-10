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جهاز برشلونة الطبي يصدم جماهير البرسا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:22 م
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جهاز برشلونة الطبي يصدم جماهير البرسا
برشلونة
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علاء خليف
 
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يستعد نادي برشلونة الاسباني بقيادة مدربه أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، للمواجهة المرتقبة ضد فريق فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الاسباني الممتاز "الليجا" والمقرر لها يوم السبت المقبل، الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري علي استاد "كامب نو" معقل البرسا.

وكشف الجهاز الطبي لنادي برشلونة عن أنباء صادمة لعشاق الفريق الكتالوني، بعدما أعلن عن إحتمالية غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فالنسيا يوم السبت القادم، وذلك بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل للعودة للمباريات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن الطاقم الطبي لفريق برشلونة لا يريد أن يُخاطر بـالدفع بـ"ميسي" في مباراة فالنسيا يوم السبت المقبل بالدوري الاسباني، حتي لا يحدث له إنتكاسة مفاجئة، بينما  يريدون تجهيز اللاعب الأرجنتيني للمواجهة المرتقبة ضد فريق بورسيا دروتموند الألماني في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير أكدت أن مباراة فالنسيا المقبلة قد تكون موعد الظهور الأول للثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان في هجوم برشلونة للمرة الأولي معًا، ولكن بعد هذه الأنباء التي تؤكد تأجيل الدفع بـ"ميسي" لمباراة بوروسيا دورتموند، سيتأجل أيضًا ظهور الـ " MSG" في قيادة هجوم البرسا.

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