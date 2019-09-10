"أثر استخدام نموذج مكارثي تنمية التفكير الإبتكارى لطفل الروضة".. رسالة ماجستير بـ"طفولة بني سويف"

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حصلت الباحثة مها أحمد عطية عبد العليم علي درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف في الرسالة المقدمة منها تحت عنوان "اثر استخدام نموذج الفورمات (لمكارثى) في تنمية التفكير الإبتكارى لدى طفل الروضة".



لجنة المناقشة



وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة كل من الدكتور عادل عبد الله محمد أستاذ التربية الخاصة وعميد كلية الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، الدكتورة كريمان عويضة منشار أستاذ علم النفس التربوي جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية، الدكتور احمد فكرى بهنساوى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة بني سويف، الدكتورة مروة مختار بغدادي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة بني سويف.



نموذج الفورمات



وقالت الباحثة إنها ناقشة اثر استخدام نموذج الفورمات (لمكارثى) فى تنمية التفكير الابتكارى لدى طفل الروضة نظرا لأهمية مرحلة رياض الأطفال ومدى تأثيرها فى تشكيل سلوكيات الأفراد وثقافتهم ولابد من إدخال طرق ووسائل جديدة فى تعليم الأطفال وإكسابهم المهارات والمفاهيم الجديدة والسلوكيات الصحيحة، وأن نظام الفورمات قائم على أربعة مراحل متتالية، وله أربعة أنماط من المتعلمين ومنها المتعلم التخيلي، والتحليلي، والمنطقي، والديناميكي.



أطفال المدارس



وأوضحت الباحثة إنها استعانت بعينة من الأطفال بمدارس محافظة بنى سويف مركز سمسطا في مجال الرياضيات ولكن تولدت مشكلة فى البحث الحالي فى الكشف عن أثر استخدام نموذج الفورمات لمكارثى فى تنمية التفكير الابتكارى وذلك لعدم توافر دراسات فى هذا المجال باللغة العربية في حدود علمها مما يعطى مبررا لإجراء الدراسة.



ناقشت الباحثة مها أحمد عطية عبد العليم، الباحثة بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، رسالة الدكتوراه وحصلت على الماجستير



السلامة والصحة المهنية



وأعلنت جامعة بني سويف، أمس الأثنين، عن إنطلاق حملة توعوية عن أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية على مستوي الكليات، تحت أشراف الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالجامعة،وبالتعاون مع الشركات العاملة في مجال اجهزة الإطفاء.



حملة توعوية



وقال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في بيان إعلامي، إن الحملة تأتي في إطار استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الحملة تتضمن حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية تستهدف جميع العاملين بالكليات للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية كمتطلب من متطلبات الجودة، وتأمين كافة اطراف العملية التعليمة في الجامعة متمثلة في حماية وتامين العامل والطالب والبيئة المحيطة بهما والمحافظة علي المنشآت، بالإضافة الى العمل على رفع كافة منظومة السلامة على المستوى الإداري والفني داخل الجامعة من خلال إنشاء لجان متخصصة بجميع قطاعات الجامعة.



انطلاق الحملة



واشارت الدكتورة أنجي هاني، مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية، أن الحملة بدأت فعالياتها بكليات مجمع غرب النيل وكلية الطب البيطري والسياسة والاقتصادي بالمجمع الثاني بشرق النيل وجارى العمل على باقي الكليات طبقا للخطة، مشيره الى أن الإدارة تعمل على إنشاء قاعة بيانات لحصر أوضاع السلامة والصحة المهني على مستوى القطاعات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوي المنظومة داخل الجامعة.

