إطلالة ساحرة لـ راندا البحيري مع أمينة: "شغلك مكسر الدنيا" (فيديو وصور)





راندا البحيري مذيعة لأول مرة

وتخوض الفنانة راندا البحيري، تجربة المذيعة لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي، والذي سيقام يوم الأربعاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.













وتنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء القادم 11 سبتمبر في العاصمة المصرية القاهرة وذلك للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.









تفاصيل الدورة الثانية لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام و ستحظى فعاليات المؤتمر بحضور كوكبة من الشخصيات العربية والأدباء والفنانين والمبدعين العرب في المجالات الأدبية والفنية والثقافية وبتغطية إعلامية وصحافية غير مسبوقة لما تكتسبه جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع من أهمية ومكانة رفيعة على خارطة الفعاليات العربية كونها أصبحت أبرز منصة عربية تحتفي بالمبدعين العرب من مختلف الأجيال في سبعة فروع للجائزة وهي: الرواية لفئتي الكبار والشباب، القصة القصيرة، النص المسرحي، أدب الأطفال، الشعر، والدراسات النقدية.





راندا البحيري تخضع لجلسة تصوير مع مي علام

وكانت خضعت راندا البحيري، لجلسة تصوير جديدة مع مصممة الأزياء المعروفة مي علام بسيشن جديد ومختلف مفعم بالحيوية والانطلاقة حيث يحتوي الكولكش علي مجموعة جديدة من التطريزات والألوان الجديدة والهادئة في التصميمات.





واختارت مي علام أقمشة وألوان جريئة وحرصت علي ظهور راندا البحيري بشكل مختلف تماما واحتوي الكوليكشن علي ألوان مثل "biby blue" اللون السماوي القريب من اللبني" واختارت قماشة الدانتيل" مع إضفاء " البايت" المسماه بـ"الترتر" علي الفستان كما احتوي الكورساج علي شكل السيمبل البسيط.



إطلالة جذابة لـ راندا البحيري كما ارتدت راندا البحيري لون جديد ومختلف في تصميمات الفساتين وهو اللون الشامبين الفاتح المائل للون الترابي الذي احتوي علي قماشة "البايت" مع وضع لمساتها السحرية الخاصة بها التي تميزها.

وأكدت راندا البحيري، أن هذا اللوك أعجبت به كثيرا وأنها لم تظهر به من قبل.



