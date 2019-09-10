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برنامج "سند محمد بن سلمان" يعلن صرف 395 مليون ريال على المستفيدين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:51 م
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برنامج سند محمد بن سلمان يعلن صرف 395 مليون ريال على المستفيدين
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الفجر السعودي
 
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كشف برنامج  "سند محمد بن سلمان"، أن مبادرة "سند الزواج" التي تهدف إلى مساندة شباب الوطن من حديثي الزواج، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، بعطاء تجاوز 395 مليون ريال، لتفوق بذلك نسبة المستفيدين 80%من العدد المستهدف.


ويأتي البرنامج امتداداً لما يقدمه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعرفي لمختلف الفئات، وذلك سعيًا منه إلى تعزيز قدرات أفراد المجتمع من خلال المبادرات التي تأخذ بعين الاعتبار الطموحات المُستقبلية لصناعة أثر مستدام.

وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة "سند الزواج" كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة. وشمل عطاء برنامج سند محمد بن سلمان المستفيدين في جميع مناطق المملكة، إذ كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التي تليها، فيما توزعت المراتب المتبقية على مختلف مناطق المملكة.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي من خلال مبادراته المختلفة، حيث يحرص على تقديم محتوى معرفي كجزء من إجراءات التقديم. وفيما يتصل بمبادرة "سند الزواج" استفاد معظم المتقدمين عليها من دورة الوعي المالي التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في التقديم. يذكر أن عملية التحقق ومطابقة البيانات جارية لمن سبق لهم التسجيل، حيث سيتم إكمال إجراءات الصرف حسب المتبع بما يتماشى مع الضوابط المحددة للمبادرة والمستهدفات الخاصة بذلك.

أعلنت مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة النقدية الخامسة لمن حقق الشروط المطلوبة من بين المسجلين في المبادرة، التي تستهدف المتزوجين حديثًا، ومنحهم مبالغ مالية غير مستردة تبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) لكل مستفيد.

 

وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، الذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“: ”تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الخامسة“.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد المستفيدين من الدفعة الخامسة، لكن عدد المستفيدين من كل دفعة يبلغ نحو أربعة آلاف مستفيد، حققوا الشروط المطلوبة التي تتضمن أن يكون الزوجان سعوديين، بعمر (21 – 40) سنة للزوج و(18- 40) سنة للزوجة.

 

كما تتضمن الشروط أن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4 آلاف ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، إضافة لإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

 

وتعطي المبادرة أولوية الاستفادة لـ”أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة“.

 

وتم إطلاق مبادرة الزواج أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

 

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.


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