" ايديتا للصناعات الغذائية " تتصدر الأسهم الأكثرإنخفاضاً اليوم
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:34 م
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نيفين سمير
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تصدر سهم، " ايديتا للصناعات الغذائية " قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً فى ختام تداولات اليوم " الثلاثاء " جلسة منتصف الأسبوع، بنسبة 5.3% محققاً 16.2جنيه، تلاه سهم " بنك قطر الوطني الاهلي "بنسبة 3.4% مغلقاً 42جنيه، ثم " النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل " بنسبة 2.7% محققاً 18.1 جنيه ، وجاء سهم " مصر لصناعة الكيماويات " بنسبة 2.4% محققاً 8 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " العربية للمحابس " بنسبة 2.1% مغلقاً 0.719 جنيه.
ايديتا للصناعات الغذائية
هي شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على الأغذية المعلبة واللحوم. يقع مقر شركة ايديتا في 6 أكتوبر في مصر ، وقد تأسيسها في يوليو 1996 ، مجال عمل الشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش م م (المعروفة باسم: ايديتا)هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2014.
منتجات إيديتا
تنتج شركة أيديتا الكيك و الكرواسون مثل مولتو ، و المقرمشات مثل بيك رولز و بيك ستيكس ، كما تنتج الويفرمثل فريسكا ، وتتنوع منتجات الحلويات بين الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل والمصاصات مثل ميميكس.
منتجات شركة ايديتا للصناعات الغذائية
63.4% ارتفاع في ارباح الشركة خلال النصف الأول من 2019
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 63.4% على أساس سنوي، نتيجة نمو المبيعات.
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البورصة المصرية
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 167.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي ، مقابل أرباح بلغت 102.7 مليون جنيه في النصف المقارن قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول، إلى 1.84 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.67 مليار جنيه في النصف المقارن.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 150.6 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل أرباح بلغت 68.38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة قبل عام.
يشار إلى أن إيديتا للصناعات الغذائية أرباحها ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 87.8 بالمائة، لتحقق صافي الربح بلغ 114.3 مليون جنيه
بيانات عن سهم الشركة
القيمة الاسمية للسهم : 0.20 جنيه مصري
القيمة السوقية للسهم : 11,801,654,383.00 جنيه مصري
عدد أسهم الشركة الحالي : 725,362,900:
رأس المال الشركة : 145,072,580.00
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