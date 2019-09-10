" ايديتا للصناعات الغذائية " تتصدر الأسهم الأكثرإنخفاضاً اليوم

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحاً بلغت 167.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي ، مقابل أرباح بلغت 102.7 مليون جنيه في النصف المقارن قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول، إلى 1.84 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.67 مليار جنيه في النصف المقارن.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 150.6 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل أرباح بلغت 68.38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة قبل عام.





يشار إلى أن إيديتا للصناعات الغذائية أرباحها ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 87.8 بالمائة، لتحقق صافي الربح بلغ 114.3 مليون جنيه