شاهد.. خالد النبوي يغازل جمهوره بأحدث ظهور له (صورة)





أحداث فيلم يوم مصرى



يشار إلى أن اخر أعمال خالد النبوى فيلم "يوم مصرى" وهو بطولة جماعية، واحداثه تدور فى يوم واحد وهو الاحتفال بمولد السيدة، يشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، حمزة العيلى ، تأليف يحيي العيلى، إخراج أيمن مكرم، إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفنى.



كما كشف مؤخرا صناع الفيلم عن تغيير اسم الفيلم إلى "يوم وليلة" وذلك عبر الانتهاء من عمليات المكساج والمونتاج الخاصة بالفيلم، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان" مالمو" للسينما العربية، وتقام فعاليات هذه الدورة من ٤أكتوبر إلى ٨إكتوبر القادم بالسويد





تدور أحداث الفيلم فى سرد يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب، ويتم سرد المشكلات الحياتية التى يعانى منها المواطن فى حياته اليومية فى شتى المجالات، وإلقاء الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع، وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.



خالد النبوى يشيد بسيما مصر

ونشر "النبوي"، مجموعة من الصور له مع الفنانين، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "اتفرجت على مسرحية سينما مصر، للرائع خالد جلال، استمتعت جدًا بالعرض وبفنانين حقيقين قادمين.. شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم".



"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية لطلبة "استديو المواهب" بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.



ويتناول العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامة في تاريخ السينما المصرية، ويهدف إلى تأكيد أن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى حتى نهاية الدهر.





يُذكر أن الفنان خالد النبوي انتهى من تصوير فيلمه الجديد "يوم مصري" الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، درة، محمد عادل، ‏وحنان مطاوع، حمزة العيلي، خالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي ‏وشركة الريماس للإنتاج الفني‎.‎





نشر الفنان خالد النبوى صورة من ذكرياته وهو صغير عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" ظهر فيها وهو فى فترة شبابه، علق قائلا عليها :"و احنا صغيرين، و الحلم قد السما..الوقفه على#كوبرى_قصر_النيل مع شقة فول بالدنيا 😀"