الخدمة المدنية: لايجوز للمشمولين بالنظام العسكري التقديم للوظائف

أكدت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، أن المشمولين بالنظام العسكري لا يجوز لهم التقدم للوظائف إلا بانتهاء علاقتهم بالنظام العسكري.

وأوضحت الوزارة، في أحد ردودها على متابعيها بموقع "تويتر"، أن القواعد النظامية لا تجيز تقدم المشمولين بالنظام العسكري للوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية إلا في حال انتهاء علاقتهم بالنظام العسكري، ثم التقديم على المفاضلة للمنافسة على الوظائف المعلنة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، أكدت أن الجهة الحكومية يمكنها تأجيل التقاعد لمدة 60 يومًا لمن أمضى بالخدمة 25 عامًا.

ويذكر أن نفت وزارة الخدمة المدنية، حقيقة ما يتم تداوله عن عدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل وظائف.





وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تغريدة، اليوم: "لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل وظائف الخدمة_المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاماً".





ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل ،خالد أبا الخيل ما يشاع بهذا الشأن فيما يخص وظائف القطاع الخاص قائلا: "لاصحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عام للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص".





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء خاطئة عن وجود شرط بعدم السماح لمن تجاوزوا هذا السن بوظائف الوزارة خاصة بعد ظهور إعلان وضع هذا الشرط.





وسبق أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أن يوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر الجاري عطلة رسمية؛ نظرًا لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.





وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزارة الخدمة المدنية: «وفقًا لما نصّت عليه المادة ١٢٨من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ سيكون يوم الأحد ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين».





وأشارت "الخدمة المدنية" إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري.





وسنويًا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبد العزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية.

وتلقت الوزارة استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: "هل يحق لأي جهة حكومية رفض أو تأخير تقاعد مبكر لمن تجاوز خدمته 25 سنة وإن كان يحق لها كم المدة المسموح لها بها؟".

وردَّت الوزارة بأن «التقاعد يحق لمن أكمل 25 سنة في الخدمة ويحق للجهة الحكومية التي يعمل بها التأجيل لمدة ٦٠ يومًا».