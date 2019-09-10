صحفي اسباني يُرشح "نادال" للانتقال إلى ريال مدريد
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:36 م
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علاء خليف
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يسعي نادي ريال مدريد الاسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة 2020، وذلك بعدما اقتصرت صفقاته الكبري في الميركاتو الأخير على التعاقد مع اللاعب البلجيكي إيدين هازارد.
ومن جانبه كشف الإعلامي "بيبي استرادا" لبرنامج "الشرينجيتو" عن مواصفات الصفقات التي يحتاجها نادي ريال مدريد خلال المرحلة القادمة، بعيدًا عن الإمكانيات الفنية والبدنية.
وقال "استرادا" في تصريحات اليوم الثلاثاء، ريال مدريد يحتاج إلي مثل شخصية نجم التنس رافائيل نادال.
وكانت تقارير صحفية اسبانية أكدت أن نادي ريال مدريد الاسباني يستهدف بعض النجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، أبرزهما الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يدرس النادي الدخول في صفقة البرازيلي "نيمار".
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