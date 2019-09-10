وزيرة الصحة: إجراء 4800 عملية جراحية.. وفتح ملفات طب أسرة لأكثر من 52.5% من مواطني بورسعيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على فخره باختيار محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل كاولي محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن التأمين الشامل يعتبر إضافة طبية مميزة لخدمة اهالي المحافظة، وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدا على بذل مزيد من المجهودات لتقديم خدمة طبية للمواطن على أعلى درجة من الكفاءة.





عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، فور وصولها المحافظة اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات الوزارة.وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منذ إطلاق المنظومة وحتى أمس بلغ ٤٨٠٠ عملية جراحية، إضافةً إلى إجراء ٤٣ ألفًا و٢٥٤ فحصًا طبيًا، وتقديم خدمات الكشف بالعيادات الخارجية لـ١٠٨ آلاف و٧٩٩ مواطنًا، مشيرة إلى أن هناك ٢٦ وحدة طب أسرة تقدم الخدمة الطبية.وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى ١٤٤ ألفًا و٣٥٧ ملفًا عائليًا بإجمالي عدد مواطنين بلغ ٤٨٣ ألفًا و٣١ مواطنًا بنسبة ٥٢.٥٪ من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.كما كشفت الدكتورة هالة زايد، إنه تم توزيع أجهزة "فيد باك سيستم" على الوحدات الصحية والمستشفيات لقياس رضاء المواطن عن الخدمة وتحدث نوعا من التفاعل بين المواطن والمنشأة الطبية التى يلقى الخدمة فيها.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن "الفيد باك سيستم" بمثابة استطلاع رأى يومى عن أداء المنظومة وجميع بياناتها تصب في غرفة العمليات الخاصة بالمنظومة ويتم تحليلها والتعامل معها وتصويب الخطأ وبالتالى تحقيق مقاييس الجودة".ولفتت إلي أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة، وأنه سيتم تخصيص خط ساخن برقم 15344 ليكون حلقة الوصل بين أطراف المنظومة على مدار الساعة، لافتة إلى أن الاتصالات من خلال رقم الخط الساخن ستكون مجانية للمنتفعين، ويتوافر لدى القائمين عليه جميع البيانات والمعلومات للمنتفعين.وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ بورسعيد، اليوم، وحدتي طب أسرة الـ"٥٠٠٠ وحدة" و"علي بن أبي طالب"؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.وبدأت الجولة، بتفقد غرفة مدخلي البيانات بوحدة صحة الـ٥٠٠٠ وحدة، واطلعا على معدلات التردد على الوحدة وخطوات فتح الملفات، وأشادا بسرعة وسهولة منظومة التسجيل وبالفريق القائم عليها.كما تفقدا وحدة طب أسرة علي بن أبي طالب، حيث أشادوا بنظام العمل الإلكتروني المميكن والذي وصلت نسبة تطبيقه إلى ١٠٠٪، كما اطلعا على نسبة رضا المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة، والتي وصلت طبقًا لأجهزة التقييم الحديثة الموجودة بالوحدات إلى ٩٦٪.وتفقدت، الصيدلية الخاصة بالوحدة وأكدوا للصيادلة للعاملين بأنهم فخورين بما يقدمونه، في تطبيق التأمين الصحي الشامل"، كما تفقدا مركز جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى، لمتابعة سير العمل بمنطومة التأمين الصحى الشامل، ويرافقها دكتور أحمد السبكى مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل.وأشادت الوزيرة بمستوى المستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدة على أن بورسعيد شهدت عصر جديد فى المنظومة الطبية من خلال مستويات التطوير الذى شهدتها المستشفيات والوحدات، ووجود أحدث الأجهزة ونظم التشغيل،