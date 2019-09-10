البورصات الأوربية ترتفع بقيادة أسهم الطاقة والبنوك

تعافت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاعي النفط والغاز والبنوك بصعودهم بنحو 2%، ويترقب المستثمرون اجتماع لجنية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات للتوجه نحو المزيد من السياسات النقدية التيسيرية.





وسط تأكيد من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لن يطلب تمديد الفترة الانتقالية للبريكست، وذلك بعد ساعات من بدء إنفاذ قانون يطالب بتأخير البريكست حتى يناير 2020 حال عدم التوصل لاتفاق للبريكست، ورفض المشرعون البريطانيون في الساعات الأولى من اليوم دعوة رئيس الوزراء لعقد انتخابات عامة مبكرة.





وفي ألمانيا قال وزير المالية إن بلاده يمكنها ضخ مليارات اليوروهات في الاقتصاد في حال تعرض منطقة اليورو لأزمة اقتصادية مقبلة، وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2008.





وصعد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 386.4 نقطة، فيما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12268.7 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.08 بالمائة عند 5593.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 7267.9 نقطة، بالتزامن مع استقرار اليورو أمام الدولار عند 1.1044 دولار.



