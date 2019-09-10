البورصات الأوربية ترتفع بقيادة أسهم الطاقة والبنوك
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:31 م
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وكالات
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تعافت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاعي النفط والغاز والبنوك بصعودهم بنحو 2%، ويترقب المستثمرون اجتماع لجنية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات للتوجه نحو المزيد من السياسات النقدية التيسيرية.
وسط تأكيد من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لن يطلب تمديد الفترة الانتقالية للبريكست، وذلك بعد ساعات من بدء إنفاذ قانون يطالب بتأخير البريكست حتى يناير 2020 حال عدم التوصل لاتفاق للبريكست، ورفض المشرعون البريطانيون في الساعات الأولى من اليوم دعوة رئيس الوزراء لعقد انتخابات عامة مبكرة.
وفي ألمانيا قال وزير المالية إن بلاده يمكنها ضخ مليارات اليوروهات في الاقتصاد في حال تعرض منطقة اليورو لأزمة اقتصادية مقبلة، وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الأجور في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 2008.
وصعد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 386.4 نقطة، فيما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12268.7 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.08 بالمائة عند 5593.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 7267.9 نقطة، بالتزامن مع استقرار اليورو أمام الدولار عند 1.1044 دولار.
وفى تعاملات أمس تراجعت معظم مؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع الأغذية والمشروبات الذى هبط بنسبة 1.7 %، وعلى نقيض كان أكبر الارتفاع بقطاع السيارات الذى صعد بنسبة 2%.
واستفادت البورصات الأوربية من آمال التحفيز العالمي بعد تحرك الصين لدعم اقتصادها من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استعداده لدعم التوسع الاقتصادي، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وسط ترقب اتخاذ إجراءات تحفيزية.
وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 386.06 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 7235.8 نقطة، وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 12226.1 نقطة، بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" انخفاضاُ بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 5588.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.1056 دولار.
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