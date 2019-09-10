شاهد.. جيهان خليل في أحدث ظهور لها (صورة)



وعلقت قائلة عليها :"البنات ألطف الكائنات"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من جانب متابعيها.





لمحات من حياتها الشخصية



ولدت في الدار البيضاء بالمغرب هي ممثلة مغربية، فازت بلقب أفضل ممثلة في الموسم الأول من برنامج أراب كاستينج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل. وعلقت قائلة عليها :"البنات ألطف الكائنات"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من جانب متابعيها.ولدت في الدار البيضاء بالمغرب هي ممثلة مغربية، فازت بلقب أفضل ممثلة في الموسم الأول من برنامج أراب كاستينج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل.







مشاركتها في السباق الرمضاني



خاضت جيهان خليل الماراثون الرمضانى بمسلسلين الأول "علامة إستفهام"، الثانى "طلقة حظ"، ومسلسل "علامة استفهام " من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجى، بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم.







دور جيهان خليل فى علامة استفهام



جسدت دور "مروة الشواف" وهي فتاة فى سن العشرينات ،من عائلة تدعى" الشواف" و دارت حول هذه العائلة أحداث المسلسل من بدايته حتى نهايته.





أبطال مسلسل "طلقة حظ"



أما "طلقة حظ" فهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس. جسدت دور "مروة الشواف" وهي فتاة فى سن العشرينات ،من عائلة تدعى" الشواف" و دارت حول هذه العائلة أحداث المسلسل من بدايته حتى نهايته.أما "طلقة حظ" فهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.











إحراج أحد متابعى جيهان خليل لها

جيهان خليل قامت مؤخرا بنشر صورة لها وهي في "الجيم"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، فقام أحد متابعيها بالتعليق على الصورة قائلا :" دمك تقيل ومش مهضومه".



بدايتها مع التمثيل



بدأت جيهان خليل مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم عرضه في الموسم الرمضانى عام 2016. جيهان خليل قامت مؤخرا بنشر صورة لها وهي في "الجيم"، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، فقام أحد متابعيها بالتعليق على الصورة قائلا :" دمك تقيل ومش مهضومه".بدأت جيهان خليل مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم عرضه في الموسم الرمضانى عام 2016.



وعن أعمالها



قدمت العديد من المسلسلات منها :"طاقة نور"، "الخانكة"، "هربانة منها"،" بيت السلايف"،"أبواب الشك"، "سرايا حمدين"، "طلقة حظ"، "علامة إستفهام"،كما شاركت فى فيلم ١٢٢، رأس السنة.



سر تقديمها لبرنامج سيرة الحبايب



أشارت فى أحد حواراتها الصحفية أنها كانت تجري لقاء مع قناة ten بمهرجان اسوان السينمائي وبعد إجراء اللقاء أشادوا بأدائها، وطلبوا منها تقديم برنامج في القناة معهم، فطلبت منهم أن يكون البرنامج فنيا ثم قامت بالتحضير له والبرنامج لاقي استحسان من الناس.

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي واقفة في مخزن سلاح، وترتدي جاكيت جينز، وتى شيرت أسود، وبنطول باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.