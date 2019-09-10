"قوافل طبية ومساعدة الأسر الفقيرة".. آخر مستجدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات، فهناك تحركات سريعة من مجلس الوزراء، لسرعة الوصول للأسر المستهدفة في القرى، والمتابعة الدورية.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب مبادرة "حياة كريمة"، التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا

وكلف "السيسي"، وزارة التضامن الاجتماعي، بتولي تنفيذ وتفعيل هذه المبادرة، عبر دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للاجتماع لتنسيق الجهود للتطبيق الفورى لمبادرة الرئيس.

ويشارك في تنفيذ المبادرة؛ الوزارات والمؤسسات والمحليات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والمواطنين والمتطوعين.

متابعة التنفيذ

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا.

وكان رئيس الوزراء، أعلن أنه تم التوافق على نموذج إدارة المشروع، وستتم متابعة مراحل التنفيذ في اجتماع شهري، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها في كل زياراتنا للمحافظات خلال الفترة المقبلة.

معايير تحديد القرى

وأوضحت الحكومة، معايير تحديد القري المُستهدفة في المرحلة الأولي من المبادرة، منها؛ إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد 2017 وفق معيارين هما: معدل الفقر60%، وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة، ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية، بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات والمرافق العامة، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، إلي جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الاحتياجات، وتلك الفجوات التنموية ذات الأولوية بكل قرية.

وتضمنت المعايير، تنظيم زيارات ميدانية من فرق العمل بهيئات التخطيط الإقليمي لرصد الوضع الراهن لاحتياجات القرى وتدقيق درجة أولوية المشروعات، وإعداد دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المقترحة من حيث العائد والتكلفة والقدرة على التنفيذ.

الخطة الاستثمارية للمبادرة

كما اعتمد مجلس الوزراء، الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 والتي تقوم بواسطتها 11 وزارة معنية بتنفيذ 954 مشروعا في 473 قرية في 16 محافظة مستفيدة، حيث يصل عدد المواطنين المستفيدين إلى 7.4 مليون مواطن.

جهود التضامن الاجتماعي

وحول الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، توقيع اتفاق بروتوكولات تعاون مع 19 جمعية، وجارٍ التوقيع مع جمعيتين إضافيتين ليصل عدد الجمعيات إلى 21 جمعية.

وكذلك، تشكيل أربع لجان تحت مظلة "حياة كريمة" لتقسيم العمل بين الجمعيات الأهلية وهي: لجنة سكن كريم التي تشمل وصلات مياه وصرف صحي، وبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، وتأثيث وتجهيز مفروشات، إلى جانب لجنة الصحة وبها قوافل طبية وعلاج، وأجهزة تعويضية والتي تضم سماعات وكراسي متحركة، ثم لجنة التعليم والتي تشمل تطوير وتجهيز حضانات، وتطوير وتأثيث مدارس، وبرامج محو أمية، إلى جانب التوعية المجتمعية، فضلًا عن لجنة التأهيل والتشغيل وبها تدريب مهني وإداري، وتشغيل كثيف العمالة، وإقراض متناهي الصغر ونقل أصول وعمل لدى القطاع الخاص والأهلي.

كما دربت الوزارة، 170 باحثا؛ للقيام باستيفاء استمارات الأسر في القرى المستهدفة، وقد تم استيفاء استمارات بحث للأسر واستمارة لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة بالقرى المستهدفة ويصل عدد الاستمارات التي تم استيفاؤها إلى 47,345 أسرة، وجارٍ العمل الميداني لبحث الاحتياجات الفعلية وتحسين استهداف الأسر المستهدفة، معلنةً عن الانتهاء من إعداد ملفات توصيف القرى لإجمالي 51 قرية؛ للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال القرى التي لا يوجد بها ملف توصيف.

قوافل طبية

بينما أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وقنا، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وبورسعيد، وأسيوط، والمنوفية، ومطروح، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 10 و11 سبتمبر الجاري في منطقتي ام دينار بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وسلاف ووادي سهب مركز أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى بمناطق الحرجة بالقرعان مركز البلينا بمحافظة سوهاج، والخطاطبة المحطة مركز السادات بمحافظة المنوفية، والظافر مركز براني بمحافظة مطروح، وبغداد مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، والكيلو 85 - أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والعتمور قبلي مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأبويط مركز الواسطى محافظة أسيوط، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة أسوان، والضبعية محافظة الإسماعلية، والكوم الأحمر مركز فرشوط محافظة قنا، وذلك في يومي 11 و12 من الشهر نفسه.