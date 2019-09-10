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بعد 3 سنوات زواج.. حنان مطاوع ترزق بطفلتها الأولى أماليا (صورة)

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:02 م
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بعد 3 سنوات زواج.. حنان مطاوع ترزق بطفلتها الأولى أماليا (صورة)
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الفجر الفني
 
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في آخر ظهور لها، أعلنت الفنانة حنان مطاوع، وضع طفلتها أماليا من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث سنوات زواج، واللذان تزوجا في سبتمبر 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج.

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صورة حنان ورضيعها من غرفة العمليات
وشاركت حنان مطاوع، الجمهور بصورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي بعد الولادة مباشرة.
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حنان مطاوع: "ربنا رزقني بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها"
وعلقت حنان مطاوع، على الصورة:"من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك".
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حنان مطاوع تشارك ياسر جلال "لمس أكتاف"
وكانت حنان مطاوع، شاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، كما تنتظر عرض فيلمها "يوم وليلة" مع أحمد الفيشاوى ودرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته المقبلة.

كما حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على البرنامج الإذاعى "أسرار النجوم"، والذى تقدمه المذيعة إنجى على، وذلك فى الساعة الثامنة مساء، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وأيضا قناة "نجوم إف. إم تي ف".، وتحدثت فيه عن مسلسلها الأخير "لمس اكتاف"، والنجاح الكبير الذى حققه العمل خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى، وحكت لأول مرة عن أصعب المشاهد التى مرت عليها أثناء العمل، فضلا عن حصولها على العديد من الجوائز والتكريمات عقب المسلسل، وجاوبت على السؤال الأهم خلال الحلقة وهو متى تقدم دور البطولة فى الدراما؟ خاصة بعدما لاقت إعجاب الجمهور والنقاد فى الأدوار التى تقدمها على مدار السنوات الماضية.

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وكانت حنان مطاوع، قد نعت الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ٦٧ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله غيبوبة كبدية أمس الأربعاء.

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ونشرت "حنان" صورة الراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "البقاء لله. يارب ارحمه وأعفو عنه. كان من اجدع خلق الله".

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