براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 4246 فرصة عمل (اشتغل الآن)

أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرتها القومية للتشغيل، عن توفير 4246 فرصة عمل برواتب تصل لـ5000 جنيه.





وتحتوى النشرة على وظائف مختلفة للجنسين وذوي القدرات الخاصة، ومنها فرص عمل لا تتطلب شهادات خبرة ومؤهلات، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.





وتهدف النشرة القومية للتشغيل الحد من البطالة والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وتعزيز الاقتصاد المصري.





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وفي ذات السياق أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، عن اعتصام لـ930 عاملًا بشركة سنييوريتا للأغذية، وذلك بعد التفاوض على مطالبهم الإدارية وديًا، حيث انتظم العاملين على مواصلة العمل، بعد تدخل مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، لحل الخلاف بين العاملين وبين إدارة الشركة.





وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لوكيل الوزارة مدير القوى العاملة بالجيزة محمد عيسي، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لفض الاعتصام وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانونى.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالمتابعة علي مدار الساعة تلقي الوزير من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد انتقال مكتب علاقات العمل المختص ومقابلة ممثل الشركة والعمال، حيث تم التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، ووافقت الشركة علي صرف مرتب شهر يوليو 2019 فورًا، ومرتب أغسطس الأسبوع القادم بما في ذلك الزيادة السنوية المقررة.





وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.





كما تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من فض اعتصام 31 عاملا من 120 عاملا بشركة "أم اس سي" لنقل الحاويات، وذلك بعد أن تواصل مدير المديرية مع ممثل الشركة، وتم الاتفاق على منح العمال العلاوة الاجتماعية.





وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدي سعد مسعد، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانونى، وتلقى الوزير من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، وتنازلت الشركة عن طلباتها المقدمة فيما يتعلق بفصل 9 من العمال، وتم صرف أجر شهر أغسطس الجاري لـ 31 عاملا، كما تعهد العمال بعدم القيام بأي إضراب واعتصام مستقبلًا، وعلى أثر ذلك تم فض الإضراب.





كما وجه وزير القوي، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية محمد عفيفي، بسرعة إنهاء اعتصام 700 عامل بمصنع روجينا للمكرونة بالمنطقة الصناعية الثانية، وبحث مطالبهم مع إدارة الشركة وديا وتحقيق المشروعة منها.





وتلقى الوزير، تقريرًا من مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، يؤكد فض اعتصام العمال بالشركة بعد التفاوض وديا بين إدارة الشركة والعمال، بعد بحث مطالبهم المتمثلة في إنهاء عقود عمل 46 عاملا، وعدم صرف الأرباح السنوية، ورصيد الإجازات السنوية، ونقل 6 عمال إلى الصعيد، وتشكيل لجنة للإشراف على صندوق الزمالة، وتعويض العاملين عن خصم الإضافي.







