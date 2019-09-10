الجبير يستقبل وزير الخارجية الكويتي في مطار الملك عبدالعزيز
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
هذا والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.
واطمأن سمو ولي العهد في بداية اللقاء على صحة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلا الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير.
فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.
حضر اللقاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان.
هذا وتسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وسلمّ الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص الرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.
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