ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اتفاق روسي فرنسي لتوسيع الحوار حول ملف سوريا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:35 م
Advertisements
اتفاق روسي فرنسي لتوسيع الحوار حول ملف سوريا
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
أكدت موسكو وباريس أنها ستشارك في مزيد من الحوار بشأن سوريا والأزمات الأخرى التي لم تحل.

وفي نهاية المحادثات الرباعية في موسكو، قالت فرنسا وروسيا أن "مكافحة الإرهاب هدف مشترك في سوريا، حتى لو اختلف الجانبان حول آليته".

وكان وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" ووزير الدفاع الفرنسي "فلورنس كان بارلي" في موسكو لإجراء محادثات تحت مسمى "2 + 2".

وأعرب بارلي عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في محافظة إدلب".

ولكن لو دريان قال: "لقد حان الوقت، فقد حان الوقت للعمل على تخفيف انعدام الثقة".

ووفقًا لبارلي، ستكون هناك محاولات لتضييق الخلافات بين الجانبين حول الوضع في سوريا.

ولكنها حذرت مرة أخرى النظام السوري من عبور الخط الأحمر في استخدام الأسلحة الكيميائية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير الدفاع فلورنس وزير الخارجية لحوار سوريا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
0
x
18:00
0
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
1
x
14:00
1
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
2
الإمارات
الكويت
0
x
17:30
3
أستراليا
قطر
0
x
18:30
0
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي