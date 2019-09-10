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الكشف عن حلم رئيس ريال مدريد في التعاقد مع ميسي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:07 م
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الكشف عن حلم رئيس ريال مدريد في التعاقد مع ميسي
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
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محمد الصو
 
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قالت صحيفة "دياريو جول الإسبانية"، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، يحلم بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، خلال يوما من الأيام.

وأضافت الصحيفة؛ أن بيريز لا يطمح في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان ولا زميله بالفريق كيليان مبابي، وإنما يسعى دائما لوجود حل من أجل التعاقد مع ميسي، وتحقيق حلمه الأبدي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع ميسي، يبدو شيئا مستحيلاً بالنسبة لريال مدريد، ولكنه يظل هو الحلم الذي يراود رئيس الميرينجي منذ مدة طويلة.


على جانب آخر، قالت الصحيفة إن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، جدد طلبه بالنسبة لرئيس النادي وهو التعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول ولاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بعد فشل استقطابهم بالصيف الجاري.

وتابعت الصحيفة، بيريز سيحاول مرة أخرى التعاقد مع بوجبا في الميركاتو المقبل مهما كلف الأمر ليحقق رغبة زيدان، من أجل تحقيق البطولات.
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