ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:33 م
Advertisements
عاجل.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار
نيمار
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 فجرت عدة تقارير أوروبية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن رغبة باريس سان جيرمان في بيع لاعبها البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ويبدو أن مسلسل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيعود ليتصدر المشهد الكروي، وأغلف الصحف الأوروبية خلال فترة الميركاتو الشتوي في يناير.

 

وووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، لا يمانع في رحيل اللاعب البرازيلي في الشتاء.

 

وفي نفس الاتجاه أكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ يراقب التطورات من بعيد وسيقدم عرضًا جديدا مغريا في حال فتح باريس سان جيرمان الباب أمام الصفقة.

 

وكان نيمار قد أعلن في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن ملعب الأمراء وبالفعل كان قريبًا من العودة إلى صفوف برشلونة، إلا أن إدارة باريس بالغت في قيمة الصفقة لينتهي الأمر بالإبقاء على صاحب الـ27 عامًا في صفوف النادي الباريسي.

 

يذكر أن نيمار انضم إلى حديقة الأمراء في موسم 2017/2018 قادمًا من برشلونة بعدما دفعت إدارة النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقد البرازيلي والمقدر بقيمة 222 مليون يورو.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيمار وريال مدريد نيمار وبرشلونة نيمار وباريس البرازيلي نيمار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
0
x
14:00
0
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
0
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي