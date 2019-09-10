تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.. البحرين تفوز على كمبوديا بهدف وفلسطين تخسر أمام سنغافورة 2-1

نجح المنتخب البحريني في تحقيق فوز هام على مضيفه منتخب كمبوديا 1 /صفر اليوم الثلاثاء على ملعب " أولمبيك ستاديوم في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 .

وسجل هدف المنتخب البحريني كميل حسان الأسود في الدقيقة 77 ليمنح منتخب بلاده 3 نقاط غالية.

ورفع المنتخب البحريني رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وتجمد رصيد منتخب كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

بينما خسر منتخب فلسطين أمام مضيفه منتخب سنغافورة 1 /2 في نفس الجولة أيضا.





وتقدم منتخب سنغافورة بهدف حمل توقيع محمد شاكر بن حمزة في الدقيقة الرابعة ثم ردت فلسطين بهدف التعادل عن طريق ياسر حمد في الدقيقة 13 قبل أن يحرز محمد صفوان بحر الدين هدف الفوز لسنغافورة في الدقيقة 39.

وبهذه النتيجة تصدر سنغافورة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن فلسطين صاحبة المركز الثاني.



